ALTRO CHE NEGOZIATI: MOSCA MINACCIA ANCORA DI USARE L'ATOMICA. E IL CONSIGLIERE DI ZELENSKY RISPONDE ALL'EX PRESIDENTE RUSSO DMITRI MEDVEDEV (CHE NON AVEVA ESCLUSO L’OPZIONE NUCLEARE) - “IL DIRITTO INTERNAZIONALE È CHIARO. L'UCRAINA PUÒ LIBERARE I SUOI TERRITORI CON QUALSIASI STRUMENTO. LA CRIMEA È UCRAINA” - ZELENSKY AMMETTE LE DIFFICOLTÀ NELLE CITTÀ DEL DONBASS..

Estratto dell’articolo di Paolo Brera per repubblica.it

Tra polemiche, allarmi aerei e minacce, il sorriso dei prigionieri tornati a casa ieri è un piccolo segno di umanità prima della tempesta, il nuovo attacco russo in grande stile atteso nelle prossime settimane. Mosca ha restituito 116 persone catturate al fronte, tra cui i difensori di Mariupol, i partigiani di Kherson e i soldati che presidiano la martoriata Bakhmut: due ufficiali e 114 tra soldati semplici e sottufficiali. In cambio Kiev avrebbe restituito 63 prigionieri russi. A mediare sono stati gli Emirati.

La situazione generale resta invece sempre più tesa. Ad alzare ulteriormente la tensione, l'ex presidente russo Dmitri Medvedev in un'intervista ha rispolverato la minaccia atomica in caso di attacco ucraino alla Crimea: "Posso assicurarvi che la risposta sarà rapida, dura e convincente". E a chi pensa che le nuove armi occidentali possano riportare equilibrio e pace, Medvedev assicura che "il risultato sarà l'opposto: non ci saranno negoziati ma solo rappresaglia, tutta l'Ucraina brucerà". La risposta è arrivata dal primo consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak: "Il diritto internazionale è chiaro. L'Ucraina può liberare i suoi territori con qualsiasi strumento. La Crimea è Ucraina. Le minacce sono solo una conferma dell'intenzione di commettere omicidi di massa. Medvedev va ignorato".

L'altra direzione di attacco russo, oggi, è più a nord: a Bakhmut e Lyman. Lì è morto, ieri, un volontario statunitense di 33 anni, Pete Reed: lavorava con la Ong Global Outreach Doctors ed "è stato ucciso mentre prestava soccorso". Il mese scorso, nell'evacuazione della vicina Soldedar erano scomparsi i volontari britannici Andrew Bagshaw e Chris Parry. Il corpo di quest'ultimo è stato restituito ieri con quello di un altro volontario straniero, Andrew Tobias Matthew.

Venerdì Zelensky ha ribadito che Bakhmut, dove la situazione è compromessa e i morti non si contano, non verrà lasciata con una ritirata. Ma la resistenza dipende dalla rapidità e dalla consistenza degli aiuti militari. I russi stanno rafforzando le posizioni a Bakhmut, Svatove e Kreminna, ma non è ancora un contingente in grado di cambiare gli equilibri. Intanto gli ucraini affrontano i soliti guai e minacce più immediate, come una nuova probabile ondata di attacchi sulle infrastrutture. La situazione più critica è a Odessa: diverse infrastrutture essenziali, come gli ospedali, sono al buio.

