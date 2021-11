ALTRO CHE RIVALITA' TRA CALCIATRICI! C'E' UN COLPO DI SCENA NEL CASO DELL’AGGRESSIONE A SPRANGATE ALLA GIOCATRICE DEL PSG KHEIRA HAMRAOUI: SAREBBE COINVOLTO ANCHE ERIC ABIDAL! – L’EX GIOCATORE DEL BARCELLONA AVEVA UNA RELAZIONE SEGRETA CON HAMRAOUI, SCOPERTA GRAZIE AD CHIP TELEFONICO DOVE SAREBBERO EMERSE MOLTE CHIAMATE TRA I DUE, COMPRESA UNA IMMEDIATAMENTE DOPO L'AGGRESSIONE – ABIDAL VERRA' INTERROGATO DALLA POLIZIA PER FARE LUCE SULLA VICENDA...

Nuovi dettagli emergono dalla vicenda Hamroui, secondo gli ultimi indizi sarebbe coinvolto anche Eric Abidal. Dopo l'aggressione era stata fermata dalla polizia (poi rilasciata) la compagna di spogliatoio Aminata Diallo ma il movente di rivalità in campo sembra allontanarsi sempre più.

Secondo Le Monde, Abidal e Hamroui avevano una relazione segreta scoperta grazie ad chip telefonico dove sarebbero emerse molte chiamate tra i due, compresa una telefonata immediatamente dopo l'aggressione.

La polizia, per fare luce sulla vicenda, interrogherà tutti i protagonisti; l'avvocato di Abidal, intercettato da Le Monde, in merito alla questione ha semplicemente detto: “ho parlato con lui, ma per il momento non vi dirò assolutamente nulla.”

