ALTRO CHE SMART CITY, SONO IN ARRIVO LE “META-CITTÀ” – SEOUL HA INVESTITO 3,3 MILIONI DI DOLLARI PER CREARE LA SUA EQUIVALENTE NEL METAVERSO, CHE SARÀ INAUGURATA ALL’INIZIO DEL 2023 - OGNI “CITTADINO” MUNITO DI VISORI 3D, POTRÀ MUOVERSI FISICAMENTE ALL’INTERNO DELLA CITTÀ, DOVE SI POTRÀ ANDARE A BAR, CINEMA, MONUMENTI E PERSINO UFFICI COMUNALI…

Arianna Olivari per www.exibart.com

«La televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando» cantava Lucio Dalla nel lontano 1979. Ricordate quando il mondo attendeva con trepidazione l’avvento del futuro e dell’anno 2000? Sicuramente molto è cambiato nel giro di un ventennio e ancora di più da quel 1979, ma questa volta ci siamo davvero!

All’inizio del 2023, Seoul diventerà ufficialmente la prima città del futuro, inaugurando la sua gemella virtuale nel metaverso: Seoul Metaverse. Ad annunciarlo, il sindaco della capitale sudcoreana Oh Se-hoon in un tweet dello scorso novembre. Per questo grandioso progetto – che rientra nel piano politico quinquennale Seoul Vision 2030 – sono stati stanziati 3,3 milioni di dollari.

Ogni cittadino, munito di visori 3D o occhiali di ultima generazione e con il proprio avatar, potrà muoversi fisicamente all’interno del metaverso urbano, compiendo ogni tipo di azione quotidiana: da una semplice passeggiata, a una chiacchiera in un bar con amici, passando per lo shopping o per il cinema, fino alle commissioni economiche e burocratiche, recandosi nei vari uffici comunali.

È prevista anche l’apertura di Metaverse 120 Center, l’ufficio del servizio civile generale, che consentirà agli utenti di incontrare comodamente e in maniera smart gli avatar di impiegati e funzionari, per gestire denunce e consultazioni civili. Il governo ha annunciato, altresì, l’apertura di un nuovo ufficio 3D dello stesso sindaco e l’offerta di servizi virtuali tra cui Seoul Fintech Lab, Invest Seoul e Seoul City Campus.

Naturalmente non sono state sottovalutate cultura e turismo e la Seoul del futuro offrirà tanto anche al pubblico virtuale di tutto il mondo. Si potranno visitare monumenti e attrazioni storiche come Gwanghwamun Plaza, il Deoksugung Palace e il Namdaemun Market, ma anche compiere viaggi nel tempo visitando le ricostruzioni 3D di edifici storici come la Donuimun Gate, antica porta d’ingresso alla città distrutta nel 1915.

A partire dal 2023 tutti i festival cittadini e le cerimonie più rappresentative dell’identità coreana, come il Festival delle Lanterne o il rituale suono delle campane di Capodanno al Bosingak Belfry, si terranno anche nel metaverso, consentendo a chiunque e nel mondo e da qualsiasi posto, di parteciparvi in tempo reale, apprezzando a 360° una città e la sua cultura così distante.

Per ora, governo coreano e sindaco cittadino ci consegnano il ‘bozzolo’ di un progetto tanto grandioso da poter diventare presto una farfalla. La prima Cripto Città al mondo. Seoul, con la sua moneta S-coin, sarà la prima grande smart city del futuro.

gangnam, seoul 2 gangnam, seoul 3 il quartiere itaewon a seoul 3 il quartiere itaewon a seoul 4