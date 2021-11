ALTRO CHE ZEROCALCARE - UNA COPIA DELLO STORYBOARD DEL FILM DI "DUNE" CHE ALEJANDRO JODOROWSKY NON HA MAI REALIZZATO È STATA VENDUTA A UN’ASTA DI CHRISTIE’S ALLA CIFRA RECORD DI 2,7 MILIONI DI EURO - LA SOMMA RAGGIUNTA È CENTO VOLTE LA STIMA DI PARTENZA DELLA CASA D’ASTE, CHE VALUTAVA L’OGGETTO TRA I 25 MILA E I 35 MILA EURO - JODOROWSKY VOLEVA INCLUDERE TRA GLI ATTORI ORSON WELLES, SALVADOR DALÌ E MICK JAGGER E AVERE LE MUSICHE DEI PINK FLOYD, MA POI…

Da www.fumettologica.it

story board di dune 9

Una copia dello storyboard del film di Dune che Alejandro Jodorowsky non ha mai realizzato è stata venduta a un’asta di Christie’s a circa 2,7 milioni di euro. La cifra raggiunta è cento volte la stima di partenza della casa d’aste, che valutava l’oggetto tra i 25.000 e i 35.000 euro.

story board di dune 8

Lo storyboard del Dune di Jodorowsky si presenta come un volumone dal formato orizzontale contenete centinaia di disegni preparatori per il film realizzati da Moebius e Hans Ruedi Giger, i due artisti che Jodorowsky scelse per rappresentare e dare vita alle sue idee.

story board di dune 7

Esistono più copie dello storyboard, anche se il numero non è certo. Si stima che in tutto ne siano state stampate dalle 10 alle 20 copie, di cui una sola in possesso di Jodorwsky.

story board di dune 6

Com’è noto, Alejandro Jodorowsky avrebbe voluto girare la trasposizione cinematografica del romanzo Dune di Frank Herbert. All’epoca – correva l’anno 1973 – Jodorowsky era all’apice della popolarità come regista, dopo la realizzazione di due cult movie come El Topo e La montagna sacra.

story board di dune 5

Il progetto, che tra le altre cose doveva includere tra gli attori Orson Welles, Salvador Dalì e Mick Jagger e avere le musiche dei Pink Floyd, si rivelò talmente ambizioso, complesso e costoso che alla fine Jodorowsky non fu in grado di portarlo a termine. Fu invece David Lynch ad aggiudicarsi la possibilità di lavorare sul soggetto, realizzando un film che sarebbe uscito nel 1984.

story board di dune 4

Nel 2013 il regista Frank Pravich ha raccontato la travagliata storia di questa trasposizione mancata, diventata nel tempo leggendaria, in un documentario intitolato Jodorowsky’s Dune.

story board di dune 2 story board di dune 1 story board di dune 3