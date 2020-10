UN ALTRO COLPETTO AI CASAMONICA: PARTITA LA DEMOLIZIONE DELLE VILLETTE ABUSIVE DEL CLAN - ALLA ROMANINA OTTO ABITAZIONI SGOMBERATE E DISTRUTTE. IMPEGNATI 100 TRA POLIZIOTTI, CARABINIERI E VIGILI – LA RAGGI ESULTA: “CONTINUA LA NOSTRA BATTAGLIA PER RIPORTARE LA LEGALITÀ. DOPO LE VILLETTE DEL QUADRARO, STIAMO ABBATTENDO ALTRI IMMOBILI ABUSIVI DEL CLAN…” - VIDEO

Sono iniziate attorno alle 6 di stamani le operazioni di sgombero e abbattimento di otto costruzioni, tra villette abusive con piscina e capannoni, riconducibili al clan dei Casamonica, in via Fratelli Marchetti Longhi 10, nella zona Romanina della Capitale, al confine con Comune di Ciampino. Le attività di ripristino della legalità nascono dal lavoro portato avanti nell'ambito all'Osservatorio territoriale della sicurezza del VII Municipio, diretto e coordinato da un dirigente della Prefettura di Roma, con la partecipazione di Roma Capitale e delle forze dell'ordine del territorio.

L'operazione di oggi fa seguito allo sgombero e all'abbattimento, avvenuti il 20 novembre 2018, di otto villette dei Casamonica in via del Quadraro, risultato già conseguito dallo stesso osservatorio. Per le operazioni sono in campo circa 100 uomini tra agenti del commissariato Romanina, carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo e agenti di Roma Capitale.

"Una villa padronale, una piscina e circa 10 alloggi adibiti a depandance, per un totale di una decina di persone con un minore al seguito". A dare i primi numeri è Marco Cardilli, delegato alla sicurezza del Campidoglio che sta seguendo le operazioni. Gli occupanti sono stati identificati, secondo una prima ricostruzione gli immobili erano stati dati in affitto abusivamente a terzi. Alle persone in condizione di vulnerabilità verrà proposta la presa in carico presso il circuito di accoglienza capitolino. Le operazioni sono effettuate grazie un coordinamento tra Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale di Roma

"Continua la nostra battaglia per riportare la legalità. Dopo le villette del Quadraro, stiamo abbattendo altri immobili abusivi del clan Casamonica a Roma. Grazie a Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale. Istituzioni unite vincono #ATestaAlta". Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi commenta l'operazione

