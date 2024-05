15 mag 2024 16:38

UN ALTRO FLOP PER META - L'AZIENDA DI MARK ZUCKERBERG HA ANNUNCIATO CHE "WORKPLACE", DETTA "IL FACEBOOK PER LE AZIENDE" CHIUDERÀ NEL 2026, PER CONCENTRARSI SULLO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DEL METAVERSO (ANCORA?) - "WORKPLACE" AVREBBE DOVUTO FARE CONCORRENZA ALLE ALTRE PIATTAFORME PER LE COMUNICAZIONI SUL POSTO DI LAVORO, COME "MICROSOFT TEAMS" - IL PORTALE ERA STATO MESSO IN CRISI DA...