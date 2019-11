ALTRO GERE, ALTRA CORSA – RICHARD GERE SARÀ PADRE A 70 ANNI: DOPO LA NASCITA DEL FIGLIO ALEXANDER A FEBBRAIO, ALEJANDRA È DI NUOVO INCINTA – DOPO APPENA NOVE MESI QUELLO SCOPONE DI GERE È ANDATO UN’ALTRA VOLTA IN BUCA ALLARGANDO LA FAMIGLIA: OLTRE AL PICCOLO APPENA NATO, L’ATTORE HA UN FIGLIO DI 19 ANNI, MENTRE LA MOGLIE…

Da "d.repubblica.it"

Il 2019 si conferma un anno eccezionale per Richard Gere. A febbraio è nato Alexander, il suo primo figlio insieme alla terza moglie Alejandra Silva; a fine agosto, il 31 per la precisione, ha spento 70 candeline sulla torta di compleanno; oggi, infine, arriva la notizia che lui e Alejandra sono di nuovo in dolce attesa.

Dopo soli nove mesi la coppia è già pronta dunque ad accogliere un nuovo componente nella famiglia già numerosa composta, oltre che da Gere, Silva e dal piccolo Alexander, anche da Homer James Jigme Gere, figlio diciannovenne di Richard nato dal matrimonio con Carey Lowell, e da Albert Friedland, figlio di Alejandra nato sei anni fa dal precedente matrimonio con Govind Friedland.

Dopo tre figli maschi, che sia arrivato il momento di una bambina in casa Gere-Silva? Tra circa nove mesi consoceremo la risposta e chissà che a rivelarla non sia di nuovo Hola!, il tabloid spagnolo molto attento alla coppia (del resto Alejandra Silva è spagnola, galiziana per la precisione) che già aveva pubblicato per primo la notizia della nascita di Alexander a febbraio 2019 e le foto del matrimonio tra i due avvenuto nel 2018.

Nozze arrivate quattro anni dopo il primo incontro tra Richard Gere e Alejandra Silva avvenuto in un piccolo e lussuoso hotel italiano che Alejandra aveva acquistato insieme all'ex marito Govind Friedland. Da quel momento è scattata la scintilla anche e soprattutto per via degli interessi comuni tra i quali c'è una grande attenzione alle tematiche sociali e all'aiuto ai più bisognosi.

La coppia è molto attiva in progetti benefici e sul fronte dei diritti umani, tanto che questa estate l'attore americano è salito a bordo della nave Open Arms bloccata al largo delle coste italiane con oltre 150 migranti a bordo per portare aiuti, solidarietà e visibilità.

