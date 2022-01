UN ALTRO STREGONE NO VAX CHE FINISCE RICOVERATO - IL BIOLOGO ANTI VACCINO FRANCO TRINCA È IN OSPEDALE A PERUGIA CON LA POLMONITE: NEGLI ULTIMI DUE ANNI ANDAVA SPESSO IN TV A DIFFONDERE LE SUE IDEE SULLE CURE A DOMICILIO CON IDROSSICLOROCHINA E VITAMINA C - DICEVA CHE I VACCINI CONTENGONO GRAFENE E CHE NON SI PROTEGGEVA PERCHÉ AVEVA "UN BUON SISTEMA IMMUNITARIO" - SELVAGGIA LUCARELLI: "HO AVUTO CON LUI UN’ACCESA DISCUSSIONE A PIAZZAPULITA. GLI AUGURO DI GUARIRE. E DI RIFLETTERE"

“Non mi vaccino perché ho un buon sistema immunitario”, “Nei vaccini c’è il grafene”, diceva. Ho avuto con Franco Trinca un’accesa discussione a Piazzapulita proprio per le sue posizioni su Covid e vaccini. Gli auguro di guarire. E di riflettere. https://t.co/v9qRO102bA — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 22, 2022

Il biologo Franco Trinca, 70 anni, noto anche in tv per le sue posizioni no-vax e per le sue convinzioni sulle terapie domiciliari, è ricoverato in un ospedale di Perugia per il Covid con una polmonite bilaterale. Inizialmente le sue condizioni non destavano particolare preoccupazione, ma da qualche giorno la situazione è in peggioramento.

Trinca, negli ultimi due anni, è stato spesso ospite di programmi televisivi quali Dritto e rovescio e Piazza pulita per illustrare le sue idee sul Covid che, secondo lui, si cura a domicilio con farmaci quali l’idrossiclorochina e con vitamina C e flavonoidi.

Aveva raccontato in una delle sue innumerevoli interviste per ByoBlu di aver curato una famiglia di Mestre con questo metodo, avendo risparmiato a due anziani signori il ricovero in ospedale.

Trinca ritiene anche che i vaccini contengano grafene e ha depositato alcune denunce contro lo stato per strage e terrorismo, spiegandone il perché in una conferenza stampa presso Camera dei Deputati insieme alla deputata no vax Sara Cunial.

In tv ospite di Paolo Del Debbio aveva affermato di non essersi vaccinato con la motivazione «perché ho un buon sistema immunitario».

