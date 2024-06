UN ALTRO SUCCESSO DI TELE-MELONI: FARSI SCAPPARE FIORELLO – LO SHOWMAN SICILIANO È STATO CHIARO: NON TORNERÀ CON “VIVA RAI2!” A SETTEMBRE – C’È CHI IPOTIZZA CHE POTREBBE RIPARTIRE NEL SEGNO DI RENZO ARBORE CON UN PROGRAMMA SULLA FALSARIGA DI “INDIETRO TUTTA”, MA NON È DETTO CHE LA TRASMISSIONE NON FINISCA ALL’UNIVERSO WARNER BROS DISCOVERY, CIOE' SUL NOVE, COME GIÀ SUCCESSO AD AMADEUS – PER LA MATTINA DI RAI2 SI STA PENSANDO A “BINARIO DUE”, CONDOTTO DAI NON PROPRIO FAMOSISSIMI ANDREA PERRONI E CAROLINA DI DOMENICO…

Per un Amadeus che ha fatto le valigie, c'è un Fiorello da tenersi ben stretto.

A meno di un mese dalla presentazione dei palinsesti Rai, a Viale Mazzini fervono le manovre per far restare lo showman siciliano che, con Viva Rai2!, aveva resuscitato le sorti mattutine del secondo canale pubblico. Di certezze ce ne sono poche, men che meno di ufficialità, ma stando alle suggestioni stampa circolate ieri online, le intenzioni dei vertici Rai sarebbero di andare… Indietro tutta.

Si starebbe valutando di riesumare il celebre programma della notte affidandolo, per l'appunto, a Fiorello. La ratio affonda le sue radici nell'ultimo Festival di Sanremo quando, alle due di notte inoltrate, la linea passava al sodale amico di Amadeus che, nel suo Glass allestito appena fuori dall'Ariston, dava vita a Viva Rai2… Viva Sanremo!

L'appuntamento riscosse un ampio gradimento tanto che lo stesso conduttore aveva lanciato l'idea di rivalutare la programmazione notturna […] C'è chi invece immagina che Fiorello possa, sì, dare vita a una trasmissione sulla falsa riga di Indietro tutta ma sul canale Nove: Amadeus è ormai solito coinvolgere lo showman nelle sue avventure televisive e il gruppo Warner Bros Discovery avrebbe tutti gli strumenti di persuasione (economica) utili al caso.

A oggi l'unica certezza è che non ci sarà una nuova edizione di Viva Rai2!

[…] la Rai non intende mollare. Lo show ha di fatto generato un'abitudine di visione che sarebbe un peccato gettare alle ortiche. Così, in questi giorni, si è passata al setaccio una serie di nomi che potessero ereditare il Fiorello Universe. Stando al sito TvBlog, la scelta sarebbe caduta su Andrea Perroni e Carolina Di Domenico. Il primo, ex volto di Zelig, è un comico nonché voce amata di Radio Due Social Club, mentre Carolina Di Domenico è una conduttrice, speaker radiofonica e attrice, nonché ex volto di Mtv ai tempi di Rtl.

Non esattamente due volti notissimi, anzi. Quanto al programma, si dovrebbe chiamare Binario 2 in omaggio al canale (RaiDue) e alla location. Il celebre Glass che ospitava Fiore e compagnia cantante sarà rottamato a favore di una stazione ferroviaria: si andrebbe in onda da lì, tra pendolari e treni in partenza (buona fortuna ai poveri fonici…), per cogliere in presa diretta il risveglio degli italiani. Al momento non si sarebbe ancora individuata la stazione prescelta.

[…] non più un programma ritagliato su misura sul conduttore, ma uno show corale, dove le persone comuni avrebbero parte attiva.

Si starebbe anche valutando il coinvolgimento di più intrattenitori tv, come ospiti fissi o estemporanei. La durata resterebbe invece sempre quella: un'ora piena, all'alba, dalle 7 alle 8 del mattino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Il fischio d'inizio è fissato già per settembre con l'auspicio di riuscire a mantenere almeno una fetta del pubblico conquistato da Viva Rai2! Senza Fiorello sarà difficile schizzare al 20% di share ma probabilmente a Viale Mazzini per festeggiare basterebbe non risprofondare nel vecchio 2%. […]

