ALVARO MORATA HA TRADITO ALICE CAMPELLO? - IL GIORNALE SPAGNOLO "ESDIARO" SOSTIENE DI ESSERE IN POSSESSO DI ALCUNE "FOTO ESPLICITE" DEL CALCIATORE IN COMPAGNIA DI UN'ALTRA DONNA - MORATA SMENTISCE: "HO PRETESO UNA RETTIFICA PUBBLICA, DANNEGGIA IL MIO ONORE" - UNA GOVERNANTE CHE LAVORAVA A CASA DELLA COPPIA RIVELA: "SONO IN CRISI DA UN ANNO E MEZZO" - IL MISTERO DEL MESSAGGIO IN CUI LA MOGLIE FA RETROMARCIA, POI CANCELLATO DA INSTAGRAM: "SEPARAZIONE RIVELATA PRIMA DEL DOVUTO. L'AMORE ESISTE ANCORA"

1-ÁLVARO MORATA, ALICE CAMPELLO E IL POST SULLA SEPARAZIONE «RIVELATA PRIMA DEL DOVUTO»: LA COPPIA D'ORO CI RIPENSA?

Estratto dell’articolo di Vittoria Melchioni per www.corriere.it

alice campello morata

Dopo l'annuncio shock della rottura il calciatore ribadisce l'amore per la moglie e smentisce voci su tradimenti e foto compromettenti. Lei lo difende e si rammarica per la rivelazione prematura. Poi, però, i post spariscono...

Che la fretta sia una cattiva consigliera, lo sapevano anche gli antichi. E ora se ne sono accorti anche Alice Campello e Álvaro Morata dopo essere stati travolti dall’onda emotiva e mediatica suscitata dall’inaspettato annuncio della loro separazione. La coppia, dopo aver shockato i loro milioni di followers, ha accennato una sorta di retromarcia ammettendo di essere stati avventati e frettolosi nel rendere nota la loro separazione.

Forse per cercare di arginare le interazioni, forse perché, usando un altro luogo comune, la notte porta consiglio, Álvaro e Alice hanno ripreso in mano il telefono e hanno postato una storia a testa per ribadire la loro totale fedeltà e il loro amore reciproco, messo però a dura prova dalla depressione di cui soffrirebbe da tempo il calciatore. Salvo poi cancellare tutto. E far ripiombare nello sconforto chi aveva letto tra le righe, una possibilità di riconciliazione.

morata e alice campello

Morata, presentato in grande stile ai tifosi del Milan al Trofeo Berlusconi, è quello, tra i due, che è più sotto la lente d’osservazione di media e social, soprattutto spagnoli che hanno insinuato un suo possibile tradimento. L’attaccante rossonero ha precisato: «Vorrei chiarire che una testata a cui non voglio dare nessuna pubblicità ha pubblicato oggi una "notizia" su alcune presunte foto mie che non esistono.

Ovviamente, si tratta di una notizia falsa e ho già preteso una rettifica pubblica perché sennò intraprenderò azioni legali domani stesso contro di loro e contro tutte le testate che danneggiano il mio onore con informazioni false». Il riferimento è alla testata online ESdiario che sarebbe a conoscenza di «foto esplicite» di Morata con un'altra donna, foto non ancora pubblicate ma di imminente divulgazione. Ovviamente il calciatore e lo staff che ne cura l’immagine hanno prontamente smentito l’illazione, dando ulteriore visibilità alla notizia che poteva passare come l’ennesimo pettegolezzo.

victoria david beckham morata alice campello

A difesa del quasi ex marito si è schierata anche Alice: «Non mi stancherò di ripetere e giurare su tutto quello che ho che non esiste nessuna mancanza di rispetto né nessuna terza persona... Ci sono dinamiche nostre che rimarranno tali che ci hanno consumato... (depressioni importanti, momenti di tensione forte dell'Europeo e i giornali, milioni di situazioni personali). Se ci fossero terze persone non ci metterei la faccia così tante volte e non parlerei mai così di lui.

Non si merita tutte le schifezze che si stanno dicendo. In una coppia possono esserci mille dinamiche diverse e non tutto deve essere raccontato o devono essere corna!!! Basta dire c... senza nessuna prova. Tutto l'amore che avete visto è vero e esiste ancora ma in questo momento avevamo bisogno di distanza e purtroppo stupidamente (e con molta immaturità) lo abbiamo detto prima del dovuto... Ma non ci sono mai mai mai mai mai state terze persone e non sono mai esistite prove di queste speculazioni». [...]

2-MORATA-CAMPELLO, LA VERITÀ DELLA GOVERNANTE: "IN CRISI DA UN ANNO E MEZZO"

Estratto da www.tuttosport.com

morata alice campello 44

"Álvaro Morata e Alice Campello sono in crisi da un anno e mezzo", ha detto la dipendente di Álvaro Morata e Alice Campello ai microfoni del giornalista Andrea Herrero, a causa di incomprensioni e difficoltà legate all'adattamento alle nuove circostanze di vita, specialmente per la modella, che sentiva la mancanza della sua famiglia.

Nonostante la crisi, la separazione sarebbe avvenuta in buoni rapporti, cercando di mantenere il rispetto reciproco. Nei giorni scorsi Campello ha tenuto a chiarire una volta e per tutte sui social i motivi che hanno portato la coppia a separarsi. [...]

ALICE CAMPELLO MORATA 1 alice campello 9 ALICE CAMPELLO MORATA morata alice campello morata alice campello alice campello morata alice campello ALICE CAMPELLO MORATA 2