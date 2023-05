ALZATI E CAMMINA! - UN UOMO DI 40 ANNI, PARALIZZATO DA OLTRE 12 A CAUSA DI UN INCIDENTE CON LA BICICLETTA, È TORNATO A CAMMINARE GRAZIE A UN "PONTE DIGITALE" CHE COLLEGA IL CERVELLO E I NERVI SOTTO LA FERITA - LA NOVITÀ È CHE IL PAZIENTE RIESCE A CONTROLLARE GLI ARTI CON IL PENSIERO, COME AVVENIVA PRIMA DELL'INCIDENTE - L'IMPIANTO, COMPOSTO DA 64 ELETTRODI CHE "LEGGONO IL PENSIERO" DELL'UTENTE E INVIANO I SEGNALI ELETTRICI A...

Estratto dell'articolo di Maria Giovanna Faiella per www.corriere.it

gert jan oskam 3

Dodici anni fa era rimasto paralizzato a causa di un incidente con la bicicletta; oggi Gert-Jan Oskam, a 40 anni, riesce a camminare di nuovo in modo naturale, sia pure per brevi distanze e con l’aiuto di una stampella, grazie a una nuova tecnica - descritta sulla rivista scientifica Nature - messa a punto da un gruppo di ricercatori del Politecnico di Losanna guidati da Grégoire Courtine, pioniere in questo tipo di ricerche .

Si tratta di un dispositivo che crea un “ponte digitale” tra il cervello dell’uomo paralizzato e i nervi sotto la ferita: il cervello “dialoga” direttamente con la parte del midollo spinale che controlla il movimento, permettendo così a Oskam di stare in piedi e camminare in modo naturale per brevi distanze con l’aiuto di una stampella. In pratica è il suo pensiero a controllare il movimento, come avveniva prima dell’incidente. […]

gert jan oskam 6

Controllare il movimento

[…] Rispetto al precedente dispositivo, collegato al tablet, che generava dei movimenti robotici, il nuovo sistema «è completamente diverso - ha spiegato Courtine - . Oskam ha il pieno controllo sul parametro di stimolazione, il che significa che può fermarsi, può camminare, può salire le scale».

gert jan oskam 5

Il sistema alla base del ponte digitale consiste in 64 elettrodi che registrano i segnali della corteccia motoria utilizzando frequenze che l’Intelligenza artificiale ha permesso di individuare. Quando l’uomo pensa di camminare gli impianti rilevano l’attività elettrica nella corteccia; i segnali elettrici sono trasmessi al midollo spinale, dove sono ricevuti da 16 elettrodi e decodificati in tempo reale. Questo segnale viene trasmesso e decodificato in modalità wireless attraverso un sistema di controllo indossabile, contenuto in uno zaino. […]

gert jan oskam 4 gert jan oskam 2 gert jan oskam 1 gert jan oskam 7