19 set 2020 19:45

AMAL ESTREMI, ESTREMI RIMEDI – AMAL CLOONEY SI È DIMESSA DAL SUO RUOLO DI INVIATA SPECIALE DEL FOREIGN OFFICE BRITANNICO PER I MEDIA E LA LIBERTÀ DI STAMPA SGANCIANDO UNA BOMBA DI GOVERNO DI “BORIA” JOHNSON – NELLA SUA LETTERA DI ADDIO L’AVVOCATESSA SI È LANCIATA IN PESANTI ACCUSE CONTRO L’ESECUTIVO PER LE ULTIME MOSSE SUALL BREXIT: “SONO SGOMENTA CHE IL GOVERNO PER IL QUALE HO LAVORATO VUOLE FAR APPROVARE UNA LEGGE CHE VIOLA APERTAMENTE I TRATTATI INTERNAZIONALI…”