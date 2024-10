15 ott 2024 14:18

AMANDA KNOX NON VUOLE VINCERE, VUOLE STRAVINCERE – GLI AVVOCATI DELL’AMERICANA HANNO DEPOSITATO IL RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI FIRENZE CHE L'HA CONDANNATA A TRE ANNI DI RECLUSIONE PER CALUNNIA NEI CONFRONTI DI PATRICK LUMUMBA: LA PENA È STATA GIÀ SCONTATA CON I QUATTRO ANNI PASSATI IN CARCERE PRIMA DI ESSERE ASSOLTA PER L'OMICIDIO DI MEREDITH KERCHER A PERUGIA – ALL’EPOCA DEL DELITTO, KNOX PUNTÒ IL DITO CONTRO LUMUMBA, SALVO POI SOSTENERE CHE…