AMARE LA “VECCHIA” – ‘’IO HO 60 ANNI, SONO SPOSATO CON FIGLI E AMO UNA DONNA PIÙ GRANDE DI ME DI UNA DECINA D'ANNI. LEI RICAMBIA L'AFFETTO, MA QUANDO HO PROVATO A CERCARE UN RAPPORTO FISICO LEI SI È NEGATA, FORSE TEMENDO DI NON ESSERE BELLA. EPPURE IO NELLE MIE FANTASIE SOGNO DI BACIARE LE SUE RUGHE, DI TOCCARE LE SUE CARNI NON PIÙ SODE, SOGNO ANCHE LE ACROBAZIE DI SOLITO SCATENATE DA CORPI GIOVANI” - NATALIA ASPESI AFFERRA IL MATTARELLO E RISPONDE….

Lettera a Natalia Aspesi – Venerdì di Repubblica

natalia aspesi

Una lettrice qualche mese fa le chiese se è possibile amare in età adulta.

Io ho 60 anni, sono sposato con figli e amo, veramente e purtroppo platonicamente, una donna più grande di me di una decina d' anni.

E la desidero sessualmente. Lei ricambia l' affetto, sono sicuro che anche lei si sente innamorata anche se forse meno di me. Ma quando ho provato a spingermi oltre e a cercare un rapporto fisico lei si è negata, forse temendo che la mia passione fosse incosciente, forse temendo di non essere bella. Eppure io nelle mie fantasie sogno di baciare le sue rughe, di toccare le sue carni non più sode, sogno anche le acrobazie di solito scatenate da corpi giovani.

vecchi che fanno sesso 2

Siamo nell' età in cui nessuno pensa di lasciare la propria famiglia per vivere insieme la passione, però se mi chiedessero chi è che amo, risponderei senza esitazione alcuna, lei, la donna di cui le sto parlando. È a lei che penso quando solo con me stesso ho bisogno di sentire il calore, l' odore, il respiro di qualcuno, quando vorrei baciare e abbracciare qualcuno, quando vorrei fare sesso con qualcuno.

vecchi che fanno sesso 3

Risposta di Natalia Aspesi

Stavo per buttar via questa lettera ritenendola una trappola poi mi sono vergognata: perché una donna in età non potrebbe suscitare desideri carnali? Perché una settantenne dovrebbe aver dimenticato l' arte della seduzione, sapendo che in questo senso gli uomini si intrappolano facilmente?

Perché come crede il signor Zorba una signora non più giovane non dovrebbe aver le carni sode, se per esempio è stata campionessa di lotta libera, o semplicemente frequenta quotidianamente una palestsra?

vecchi che fanno sesso 5

Mi perdoni ma penso che la sua settantenne non si lasci andare alla sua passione perché non le va, lei non è il suo tipo, avrà altri spasimanti che non trasecolano né si sentono eroi per amare una "vecchia", o ancora suo marito le piace e le basta.

IL BUON VECCHIO SESSO FA PAURA vecchi che fanno sesso 4