AMATE IL VOSTRO CANE? TENETELO LONTANO DA QUESTI CIBI – GLI ANIMALI NON MANGIANO QUELLO DI CUI NOI CI CIBIAMO E BISOGNA FARE MOLTA ATTENZIONE ALLA LORO ALIMENTAZIONE: NON DIGERISCONO BENE I LATTICI QUINDI IL GELATO VA EVITATO – OCCHIO AL CIOCCOLATO CHE RISULTA ESSERE TOSSICO E L'AGLIO PUÒ PROVOCARE ANEMIA E ANCHE UN COLLASSO – NO AD AVOCADO, UVA E NOCI DI MACADAMIA E ALCUNE OSSA POSSONO…

Gli animali domestici non mangiano tutto quello che mangiamo noi. Alle volte non è facile resistere alle suppliche del nostro amico a quattro zampe che implora un boccone di quello che stiamo gustando per cena.

Ma per il bene dell’amico peloso, bisogna fare attenzione a cosa gli diamo da mangiare.

Ecco un elenco dei cibi da cui il vostro cucciolo dovrebbe stare lontano, per non correre rischi, stilato dal Reader’s Digest.

Il cioccolato

Anche se dovrebbe essere ormai una cosa nota, ci sono ancora persone che non sanno quanto estremamente tossico possa essere il cioccolato per i cani. E anche se alcune razze sembrano stare peggio di altre quando lo ingeriscono, sarebbe comunque opportuno evitarlo a prescindere.

Le pesche e le prugne

Se la polpa delle prugne e delle pesche non è un rischio, l'intero frutto è invece tutta un'altra faccenda, dai risvolti persino letali: se infatti il cane ingerisse anche il nocciolo, questo potrebbe non solo bloccargli l'intestino, ma anche avvelenarlo, perché il nocciolo contiene una forma di cianuro, che è un veleno estremamente pericoloso sia per gli uomini che per gli animali.

Le noci di Macadamia

A differenza delle arachidi, che sono sicure al cento per cento, le noci di Macadamia sono invece piuttosto velenose per i cani e possono andare ad intaccare il loro sistema nervoso, causando vomito, aumento della temperatura corporea e letargia.

Il gelato

In questo caso il problema nasce dal fatto che i cani non riescono a digerire i latticini molto bene, quindi il gelato va dato con estrema moderazione.

L'aglio

Come avverte l'American Kennel Club, "l'aglio può provocare anemia nei cani e fra i possibili effetti collaterali si segnalano gengive pallide, tachicardia, debolezza e collasso".

Il bacon

Se un assaggio di bacon una volta ogni tanto non è la fine del mondo, dare invece al cucciolo questo cibo grasso e salato come abitudine può mettere a rischio il suo pancreas, provocandogli una grave pancreatite.

Gli alcolici

Qualche goccia di birra schizzata per terra non è una tragedia, ma se il cane si scola di nascosto mezza pinta, chiamate subito il veterinario. Sui nostri amici pelosi l'alcol (senza distinzioni) ha infatti lo stesso effetto che ha su di noi, ma ci mette molto meno a provocare loro diarrea, vomito, problemi respiratori o anche peggio.

L'avocado

La polpa, il nocciolo e la buccia di questo frutto contiene persino, una tossina fungicida generalmente innocua per gli esseri umani, ma che può essere pericolosa per gli animali. Da qui il consiglio di tenere il cane lontano non solo dalla ciotola della guacamole, ma anche dall'orto (nel caso in cui coltivaste l'avocado voi stessi).

L'uva

Sembra innocua, ma in realtà l'uva (e l'uvetta sultanina) è incredibilmente tossica per i cani che, subito dopo averla ingerita, possono avere il vomito e soffrire in seguito anche di insufficienza renale, sebbene i veterinari non sappiano cosa esattamente scateni una tale reazione negativa.

Le ossa che si spezzano

Solo perché il giocattolo preferito dal vostro cucciolo è un osso, non significa che tutte le ossa siano sicure da ingerire. Quelle infatti del costato o quelle di pollo possono scheggiarsi facilmente, diventando quindi molto pericolose nel caso in cui il cane le ingerisse.

Il caffè

L'effetto stimolante della caffeina, una xantina metilata contenuta nel caffè, può mandare in corto circuito il sistema nervoso del nostro amico peloso, che potrebbe quindi cominciare a mostrare sintomi quali vomito, irrequietezza, palpitazioni cardiache o anche peggio.

