AMAZON, LO SPECCHIO DEL PAESE IN QUARANTENA – TRA GLI OGGETTI PIÙ VENDUTI SUL SITO DI E-COMMERCE, AL NETTO DI MASCHERINE, CARTA IGIENICA E DISINFETTANTI, C’È IL PULSOSSIMETRO, CIOÈ LO STRUMENTO CHE PERMETTE DI MISURARE LA QUANTITÀ DI OSSIGENO NEL SANGUE CHE, PROBABILMENTE, QUALCHE GIORNO FA ERA ASSOLUTAMENTE SCONOSCIUTO A CHI NON AVEVA PROBLEMI PARTICOLARI

M.E.V. per “la Repubblica”

pulsossimetro 6

Ci sono il pulsossimetro, lo strumento che permette di misurare la quantità di ossigeno nel sangue, sentinella della sofferenza polmonare che caratterizza Covid-19. Poi, al netto di mascherine, carta igienica e disinfettanti, ci sono le macchine del caffè, che siano con le capsule o la tradizionale Moka, e libri. Tanti libri, per grandi e bambini. La lista dei bestseller di Amazon è lo specchio del Paese in quarantena, chiuso in casa che cerca sul web quello di cui più sente la mancanza, che sia per lavoro o per svago.

pulsossimetro 5

E si scopre così che l' oggetto del desiderio, in tempo di coronavirus, è pulsossimetro (che è secondo nella categoria cura della persona, prima solo la carta igienica) oggetto fino a qualche giorno fa assolutamente sconosciuto a chi non aveva problemi di questo tipo. Ma nell' Italia di #iorestoacasa, si acquistano anche t-shirt, tute, pigiami, calzini e ciabatte.

amuchina a 199 euro su amazon

A ruba libri e dvd, dove a farla da padrone sono i cartoni animati, perché anche i bambini, senza scuola, vanno in qualche modo intrattenuti. E quello dei più piccoli è un grande business in questi giorni per il colosso dell' e-commerce: colori, lampostil, videogame e giochi di società anche per tutta la famiglia, magari per passare un momento insieme.

AMAZON CORONAVIRUS

Complice la chiusura dei bar, tappa fissa nella giornata degli italiani, si vendono moltissime macchine del caffè. Di ogni tipo, marca e modello; mentre la chiusura di centri estetici, parrucchieri e palestre ha fatto schizzare la richiesta di macchinette per tagliare i capelli, smalti e tutto il necessario per la manicure e di attrezzi per il fitness in casa, dai tapis roulant ai materassini da yoga. Infine, in periodo di smartworking, vengono stravenduti toner per la stampante, cartucce e risme di fogli bianchi.

pulsossimetro 4 pulsossimetro pulsossimetro 3 amuchina su amazon 3 amuchina su amazon 2 pulsossimetro 2 amuchina su amazon amuchina e mascherine a prezzi folli su amazon pulsossimetro 1