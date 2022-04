AMERICA BANG BANG - ALMENO SEI PERSONE SONO MORTE IN UNA SPARATORIA A SACRAMENTO POCO DOPO LE DUE DI NOTTE - UN UOMO HA ESPLOSO ALMENO 50 COLPI CONTRO LA FOLLA IN UNA ZONA DELLA MOVIDA DELLA CITTÀ, DOVE CI SONO BAR E RISTORANTI – ANCORA IGNOTA L’IDENTITÀ DELL’ATTENTATORE, DEI VIDEO SOCIAL MOSTRANO UNA RISSA DURANTE IL MOMENTO DELLA SPARATORIA MA NON È CHIARO SE I DUE EPISODI SIANO COLLEGATI… - VIDEO

Carlotta Lombardo per www.corriere.it

Diverse vittime nella sparatoria nel centro di Sacramento, secondo dirigenti locali e testimoni citati da media locali. Secondo le prime informazioni diffuse via twitter dal dipartimento di polizia della città sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco in strada almeno 15 persone, comprese sei che sono state dichiarate morte sul posto.

Le vittime sono state trovate in più luoghi, che probabilmente avevano raggiunto durante la fuga. Non si hanno al momento notizie sullo stato dell’aggressore. La tragedia si è verificata poco dopo le due di notte locali, quando la polizia è stata chiamata per la presenza di una persona che sparava nell’area tra la 10/ma strada e K street.

Alcuni testimoni della sparatoria a Sacramento hanno visto un uomo in un’auto che ha aperto il fuoco contro la folla vicino al ristorante El Santo , in centro, prima di dileguarsi. Sono stati sentiti sino a 50 colpi. Ignoto per ora lo stato del sospetto autore della sparatoria. Un video sui social mostra una rissa durante il momento della sparatoria ma non è chiaro se i due episodi siano collegati.

Video pubblicati online mostrano persone che urlavano e corrono per strada. L’incidente arriva a poco più di un mese dalla strage compiuta da uomo, sempre a sacramento, che ha sparato e ucciso i suoi tre figli e una quarta persona togliendosi poi la vita.

