AMERICA BANG BANG - DALL'INIZIO DELL'ANNO, IN AMERICA CI SONO STATE ALMENO 39 SPARATORIE IN ISTITUTI SCOLASTICI O UNIVERSITÀ, MENTRE L'ANNO SCORSO CE NE SONO STATE 61 - L'ULTIMO EPISODIO IN TEXAS, DOVE UN 18ENNE HA APERTO IL FUOCO SU DEGLI STUDENTI DI UNA SCUOLA ELEMENTARE, UCCIDENDO 19 BAMBINI E 2 INSEGNANTI PRIMA DI TOGLIERSI LA VITA - PER GLI ESPERTI I KILLER HANNO CARATTERISTICHE SIMILI: SONO QUASI TUTTI MASCHI CON UN'ETÀ COMPRESA TRA I 12 E I 67 ANNI, CHE VENGONO "ISPIRATI" DA ALTRI ATTENTATORI...

STRAGE UVALDE TEXAS 33

Guido Olimpio per il Corriere della Sera

Adam Lanza prima di sparare sui bimbi nella scuola di Sandy Hook, nel 2012, ha freddato la madre. La donna che aveva cercato di aiutarlo, ma che aveva anche assecondato la sua passione per le armi. Salvador Ramos, 18 anni, ha colpito la nonna prima di aprire il fuoco sugli studenti delle elementari in Texas.

sparatoria al supermercato tops di buffalo 5

Stragi lontane e vicine in un'America dove le scuole sono bersagli come in nessun altra parte del mondo. Anche se non sono gli unici luoghi a diventare teatro di violenza cieca. Pochi giorni fa un altro diciottenne, suprematista bianco, ha seminato morte a Buffalo, subito dopo c'è stato il raid di un taiwanese-americano in una chiesa in California, per fortuna con conseguenze minori. E qualche settimana prima Raymond Spencer, per motivi ancora sconosciuti, ha preso di mira un istituto scolastico a Washington e si è poi tolto la vita. È un fronte interno, simile a una guerra dove il nemico è spesso «invisibile».

massacro di columbine

Sono pagine di sangue, parte di un ciclo inarrestabile, dall'eccidio nel liceo di Columbine - aprile 1999, tredici morti - a quello nelle vie di Las Vegas, nel 2017. Solo per ricordarne alcuni. Una minaccia profonda, come racconta un rapporto diffuso lunedì dall'Fbi: un'analisi dedicata agli «active shooters», ossia persone che aprono il fuoco in modo indiscriminato in scuole, posti di lavoro, negozi e provocano una o più vittime.

strage texas

Uno studio drammatico che lascia fuori dal conteggio azioni legate alle faide tra gang, alla difesa personale, a liti familiari. Nel 2021 i casi censiti sono stati 61, con un aumento rispetto ai 40 del 2020 e ai 30 dell'anno prima. Un'indicazione chiara di una tendenza. E secondo la Cnn , nell'anno in corso ci sono state almeno 39 sparatorie in istituti scolastici o università.

strage di uvalde 5

In diverse occasioni si tratta di attacchi multipli: lo sparatore ha colpito in fasi diverse e luoghi diversi. Spesso i protagonisti tendono a prepararsi sul piano «militare». Il responsabile dell'attentato di Buffalo si è travestito da senzatetto per poter osservare meglio l'obiettivo, un supermarket. Raymond Spencer ha affittato un appartamento vicino al suo target e lo ha trasformato in una postazione da cecchino. L'Fbi evidenzia come i killer abbiano un'età compresa tra i 12 e i 67 anni, tutti maschi con una sola eccezione. La metà di loro ha scelto come bersaglio aree commerciali.

strage di uvalde 44

Trenta degli assassini sono stati catturati, undici si sono uccisi, quattordici sono stati colpiti a morte dalle forze di sicurezza. Un'esperta ha parlato di «contagio», dopo un attacco ne seguono subito degli altri. Non è soltanto emulazione, ma una molla che innesca delle bombe a tempo. Alcuni dei killer potevano essere fermati, dalle famiglie e dalle autorità: se avessero reagito con prontezza ad alcuni segnali, se avessero avuto anche un sistema in grado di gestire individui con problemi mentali o tendenze violente ai quali non è stato impedito di acquistare una pistola.

FAMIGLIE DELLE VITTIME MASSACRO SANDY HOOK

salvador ramos 33 payton gendron sparatoria al supermercato tops di buffalo 3 insegnante morta nella strage di uvalde insegnante morta nella strage di uvalde 1 schermata 2022 05 25 alle 07.35.30 salvador ramos 1 lockdown del liceo columbine a denver sparatoria in una chiesa in california 5 sparatoria in una chiesa in california 6 strage di uvalde 34 salvador ramos salvador ramos 5

La scuola elementare di sandy Hook a Newtown memoriale per il massacro di Sandy Hook a newtown AR 15 SANDY HOOK police at sandy hook FAMIGLIE DELLE VITTIME MASSACRO SANDY HOOK