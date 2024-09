25 set 2024 17:58

IN AMERICA IL BOIA NON MOLLA - IL 55ENNE AFROAMERICANO MARCELLUS WILLIAMS È STATO GIUSTIZIATO CON UN'INIEZIONE LETALE PER UN OMICIDIO, COMMESSO NEL 1998, PER IL QUALE SI ERA SEMPRE DICHIARATO INNOCENTE - WILLIAMS È STATO CONDANNATO A MORTE NONOSTANTE IL SUO DNA NON CORRISPONDESSE A QUELLO TROVATO SULLA SCENA DEL CRIMINE, DOPO LA TESTIMONIANZA DI DUE PERSONE CHE AVREBBERO RICEVUTO RICOMPENSE IN DENARO E RAGGIUNTO UN ACCORDO PER OTTENERE PENE PIÙ BREVI NEI RISPETTIVI CASI PENALI...