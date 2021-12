IN AMERICA CI SONO CARCERATI DI SERIE A E DI SERIE B – LA FINE DELLA PENA DI O.J. SIMPSON È LO SPECCHIO DELLE CONTRADDIZIONI DELLA GIUSTIZIA NEGLI USA: DI NORMA GLI EX CARCERATI, SOPRATTUTTO SE AFROAMERICANI, FATICANO A SCROLLARSI DI DOSSO LO STIGMA DELLA CONDANNA. MA LUI OGGI, A 74 ANNI, GIOCA A GOLF, COMMENTA LE PARTITE DI FOOTBALL E GODE DI UNA FAMA MONDIALE, DA QUANDO VENNE ACCUSATO DI AVER UCCISO L’EX MOGLIE E L’AMICO – NEL 2007 SI È RIMESSO NEI GUAI FACENDO IRRUZIONE IN UNA CAMERA D'ALBERGO OCCUPATA DA... - VIDEO

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

O.J. Simpson chiude il conto con la giustizia americana. Da ieri è tornato un uomo completamente libero. La Commissione penale del Nevada ha interrotto il periodo di libertà vigilata che sarebbe scaduto il 9 febbraio 2022. Il condannato più famoso d'America, hanno dichiarato i commissari, «si è comportato in modo esemplare» dal 1 ottobre 2017, quando uscì dal penitenziario del Nevada, dopo nove anni di reclusione.

L'ex star del football ed ex attore era stato riconosciuto colpevole per rapina a mano armata, sequestro di persona e altri dieci capi di imputazione. Era il 2008. Il momento più buio. Aveva 61 anni e davanti a sé 33 anni in prigione. Eppure Simpson continuò a firmare autografi fino all'ultimo momento utile. Anche oggi, a 74 anni, mantiene un suo pubblico. Vive a Las Vegas, gioca a golf, commenta regolarmente le partite di football su Twitter, a beneficio di 896 mila follower. Il «caso Simpson» ci racconta qualcosa di unico sulla società americana, sulle sue contraddizioni, le sue fisime.

Di norma gli ex carcerati, specie se afroamericani, faticano a scrollarsi di dosso lo stigma della condanna. Evidentemente la celebrità, qualunque sia la sua origine, rende possibili le eccezioni. Simpson diventò una star planetaria, quando fu accusato di aver ucciso l'ex moglie Nicole Brown e l'amico Ron Goldman. Restano nella storia della televisione le immagini della fuga del giocatore, su una Ford bianca, inseguito da decine di auto della polizia. Orenthal James, O.J., voleva suicidarsi, ma fu arrestato quando rientrò nella sua casa di Las Vegas. Era il 17 giugno del 1994. Uscì indenne dal processo, assistito dall'avvocato Robert Kardashian, il padre di Kim.

Fu assolto dopo un dibattimento durato tredici mesi e trasmesso in diretta tv: uno spettacolo che appassionò gli americani e che segnò gli anni Novanta. In seguito, pero, Simpson fu condannato, in una causa civile, a versare 33,5 milioni di dollari ai familiari delle vittime. Cosa che non ha mai fatto. Simpson si mise nei guai tredici anni dopo, nel settembre del 2007.

Con l'aiuto di quattro complici fece irruzione nella camera d'albergo occupata da due collezionisti di cimeli sportivi. O.J. si difese, sostenendo che aveva organizzato la spedizione per recuperare «oggetti di sua proprietà». Alcuni ricordi della sua strepitosa carriera. Nato in un quartiere di case popolari a San Francisco, aveva frequentato la «University of Southern California» .

Nel 1968 era stato il miglior giocatore del torneo universitario nazionale. Nel 1972 approdò al campionato della Nfl, la lega dei professionisti. Per quattro anni fu la stella assoluta, con la maglia dei «Buffalo Bills». Lasciato lo sport, si dedicò al cinema, con risultati decisamente meno brillanti. Ha recitato, tra l'altro, nella serie televisiva «Una pallottola spuntata». Ora Simpson è in cerca di rivincite e, soprattutto, di soldi. Il suo avvocato, Malcolm LaVergne, ha sapere che chiederà 60 milioni come risarcimento per«le ingiuste cause giudiziarie subite». O.J. Simpson vive con le pensioni della Nfl e del sindacato attori.

