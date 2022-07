“NON FACCIO SESSO DA SECOLI” – ELON MUSK NEGA LA RELAZIONE CON NICOLE SHANAHAN, MOGLIE DEL CO-FONDATORE DI GOOGLE, SERGEY BRIN. I DUE STANNO DIVORZIANDO E, SECONDO IL “WALL STREET JOURNAL”, IL MOTIVO SAREBBE PROPRIO IL TRADIMENTO CON IL PATRON DI TESLA. CHE SMENTISCE E DICE DI ESSERE STATO A UNA FESTA INSIEME A BRIN IERI SERA: “HO INCONTRATO NICOLE DUE VOLTE IN TRE ANNI, E SEMPRE CON ALTRE PERSONE". POI, SI LAMENTA DI NON ACCOPPIARSI ABBASTANZA (SARÀ, MA A GIUDICARE DAI FIGLI CHE LASCIA IN GIRO PER IL MONDO, SI DIREBBE IL CONTRARIO)