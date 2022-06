2 giu 2022 07:19

AMERICA A MANO ARMATA - STRAGE IN UN OSPEDALE A TULSA, IN OKLAHOMA: VOLEVA COLPIRE UN MEDICO, UCCIDE 4 PERSONE, NE FERISCE 10, POI SI SUICIDA - IL CONFLITTO A FUOCO NEL CAMPUS DEL ST FRANCIS HOSPITAL. LA POLIZIA HA PARLATO DI “SCENA CATASTROFICA” - QUESTO EPISODIO AVVIENE A DISTANZA DI POCHI GIORNI DALLA STRAGE DI UVALDE, IN TEXAS, DOVE UN RAGAZZO HA UCCISO 22 PERSONE IN UNA SCUOLA…