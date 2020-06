Glauco Maggi per “Libero quotidiano”

C' è un' offensiva omicida aperta contro i neri, e contro i poliziotti di tutti i colori, che ha preso quota nella scia delle proteste per la morte di George Floyd, l' afro-americano ucciso a freddo, senza causa, dal poliziotto bianco Derek Chauvin che lo aveva già ammanettato. Tutto il mondo conosce il nome di Floyd come vittima del razzista in divisa, su cui pendono accuse che gli potebbero costare 35 anni di galera per omicidio.

I cortei pacifici di questi giorni in tutta America hanno giustamente stigmatizzato il razzismo che cova ancora nella società e a volte esplode negli individui disturbati come Chauvin (che infatti aveva una lunga lista di rapporti negativi nella fedina professionale). Ma nelle notti passate, le città di 28 Stati nei quali è stata mobilitata la Guardia Nazionale hanno assistito allo scempio dei tumulti diretti dai radicali organizzati con gli anarchici e gli ultra-sinistri che hanno rubato di tutto, depredando negozi di alta moda e botteghe gestite da piccoli imprenditori, moltissimi di famiglie di immigrati.

ASSASSINATI E DIMENTICATI

È in questo caos che, all' ombra di una stampa selettiva e concentrata solo sul messaggio anti Trump, sono successi episodi gravissimi che hanno generato altre vittime, i cui nomi non sono finiti in nessun alato editoriale di condanna, ma solo nelle cronache più asettiche e nei necrologi delle famiglie. Del resto, come conciliare la mistica del razzismo con la realtà della violenza cieca, che quando serve e' protetta dalla correttezza politica?

David Dorn, 77 anni, afro-americano, ufficiale in pensione, è una vittima scomoda di questa rivolta. Stava proteggendo un negozio a St. Louis vandalizzato e derubato, ed è stato vittima della ferocia di criminali-protestatari, insensibili al motto che «le vite nere contano». La morte di Dorn è stata ripresa in diretta Facebook e le immagini del suo cadaveren sono state condivise via web e subito dopo rimosse.

«Il nostro più alto rispetto va alla famiglia di David Dorn, un grande capitano della Polizia di St. Louis, che è stato barbaramente colpito da un colpo d' arma da fuoco e ucciso da spregevoli saccheggiatori l' altra notte. Onoriamo i nostri agenti di polizia più di prima», ha twittato il presidente. Sempre a St. Louis, la polizia ha denunciato che quattro suoi agenti sono stati feriti da colpi d' arma da fuoco durante le proteste per l' uccisione di George Floyd. «Sono stati tutti trasportati in ospedale, sono coscienti, riteniamo che non siano in pericolo di vita», ha reso noto il dipartimento metropolitano su Twitter, aggiungendo che la situazione nel centro della città del Missouri è ancora tesa. Neri o bianchi? Poliziotti, e tanto basta.

L' ODIO NON DISCRIMINA

Un altro nome destinato al dimenticatoio della storia è Dave Patrick Underwood. Nero pure lui, era un agente del servizio di protezione del Dipartimento della Sicurezza Nazionale ed è stato ammazzato da killer che hanno sparato da lontano. Era di guardia davanti al palazzo federale Ronald V. Dellums e al tribunale di Oakland, in California, assieme a un collega, anche lui colpito ma non mortalmente. Per il capo della polizia locale si è trattato di un attacco mirato a colpire agenti delle forze dell' ordine in divisa. Il governatore Gavin Newsom, liberal, a proposito delle proteste di piazza che hanno fatto seguito alla morte di Floyd, ha parlato «di gente giustamente oltraggiata da come si continui a permettere che esista un sistemico razzismo».

Sull' omicidio di Underwood, ha invece promosso un distinguo peloso figlio della cattiva fede liberal: «Nessuno dovrebbe affrettarsi a confondere questo atto brutale con le proteste». Certo, il criminale in divisa di Minneapolis che soffoca un poveretto nero è espressione del razzismo inguaribile di tutti i bianchi, secondo la narrazione dei Democratici. Un militante armato che nell' onda delle proteste spara a due poliziotti per la divisa che portano, di cui uno di sicuro nero (dell' altro, almeno finora, non è apparsa l' identità e la razza) risponde solo per sé. Non è significativo di nessuna ideologia o appartenenza. Non è neppure un "compagno che sbaglia", come si diceva un tempo.

