IN AMERICA OGNI GIORNO S’ALZA UN FREGNO E INIZIA A SPARARE - L’UOMO ARRESTATO PER LA SPARATORIA IN UNA CHIESA DELLA CALIFORNIA È UN IMMIGRATO CINESE, CHE AVREBBE AGITO SPINTO DALL’ODIO PER TAIWAN - SI CHIAMA DAVID CHOU E HA 68 ANNI - A HOUSTON INTANTO SONO STATE FERMATE TRE PERSONE PER LO SCONTRO A FUOCO IN UN MERCATINO DELLE PULCI: IL BILANCIO È DI DUE MORTI E TRE FERITI. UN MIRACOLO, CONSIDERANDO CHE È AVVENUTO IN UN LUOGO COSÌ AFFOLLATO - VIDEO

1 - USA: 'KILLER CHIESA CALIFORNIA SPINTO DA ODIO TAIWANESI '

DAVID CHOU - IL CINESE CHE HA SPARATO ALLA Geneva Presbyterian Church

(ANSA) - L'uomo arrestato per la sparatoria in una chiesa della California del sud (1 morto e 5 feriti), e' un immigrato cinese, ora cittadino americano, che ha agito spinto dall'odio per il popolo di Taiwan, isola che Pechino rivendica come parte del suo territorio. Lo riferiscono le autorita'. Si tratta di David Chou, 68 anni, di Las Vegas. La vittima e' John Cheng, 52 anni, taiwanese come i cinque feriti. La causa dell'attacco quindi sono i dissapori tra l'assalitore e la comunita' taiwanese locale.

2 - SPARATORIE A HOUSTON E IN CALIFORNIA: COSA SAPPIAMO

Dopo la strage di Buffalo, dove il suprematista bianco Payton Gendron ha ucciso dieci clienti di un supermercato, nella giornata di domenica negli Stati Uniti si sono verificate due nuove sparatorie con vittime.

In u mercatino delle pulci di Houston, in Texas, una lite tra due gruppi di persone ha portato a uno scontro a fuoco: due i morti. Una vittima invece in California, dove un uomo ha sparato in una chiesa presbiteriana, facendo un morto. In entrambi i casi ci sono feriti gravi.

JOHN CHENG

Sparatoria a Houston, due morti

Due persone sono morte sul colpo a Houston e tre, ferite in modo grave, sono state trasportate in ospedale.

Un bilancio che avrebbe potuto essere peggiore, visto che lo scontro a fuoco si è verificato in un mercatino delle pulci che, di domenica pomeriggio, è sempre particolarmente affollato. La polizia ha fermato tre persone: due sono in custodia, il terzo è in ospedale.

Lo sceriffo della contea di Harris, ha dichiarato che la sparatoria è avvenuta tra due gruppi di persone.

Sparatoria in chiesa a Laguna Woods, una vittima

sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 17

A Laguna Woods, in California, un uomo di 60 anni ha fatto fuoco all’interno della Geneva Presbyterian Church, nella contea di Orange, uccidendo una persona e ferendone altre cinque.

L’assalitore ha iniziato a sparare poco prima delle 13:30, dopo aver chiuso le porte della chiesa per impedire la fuga dei parrocchiani, mentre circa 40 fedeli, che avevano appena finito di pranzare, stavano scattando foto insieme al pastore appena tornato da Taiwan dopo due anni. È stato proprio il religioso a fermarlo, colpendolo con una sedia mentre si è fermato per ricaricare l’arma. Poi i parrocchiani sono intervenuti immobilizzandolo e tenendolo poi legato fino all’arrivo della polizia. L’uomo che ha aperto il fuoco, asiatico, non apparteneva alla Irvine Taiwanese Presbyterian Church, che da dieci anni si riunisce nella chiesa di Laguna Woods.

