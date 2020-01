AMERICA PISTOLERA – È DI DUE MORTI E SEI FERITI IL BILANCIO DELLA SPARATORIA ALL’INTERNO DI UN CLUB DI SAN ANTONIO, IN TEXAS – PARE CHE NEL LOCALE SIA SCOPPIATA UNA VIOLENTA RISSA: UN UOMO HA PRESO UNA PISTOLA E HA FATTO FUOCO – LA POLIZIA È A CACCIA DELL’ASSASSINO CHE… -VIDEO

sparatoria in texas 1

La ricerca di un sospetto è continuata domenica sera dopo che due persone sono state uccise e altre cinque ferite in una sparatoria durante un concerto in un club di San Antonio, negli Stati Uniti.

Lo hanno detto le autorità del Texas. La polizia ha riferito che gli agenti sono stati chiamati poco dopo le 20, ora locale, di domenica al 'Ventura', un locale di musica dal vivo. Il capo della polizia di San Antonio, William McManus, ha detto che è scoppiata una lite all'interno del club tra un gruppo di persone e una persona ha estratto una pistola e ha iniziato a sparare.

sparatoria in texas 3

Una vittima è morta sul posto e altre sei sono state trasportate in un ospedale, dove una è stata dichiarata morta poco dopo l'arrivo. Le vittime non sono state identificate. McManus ha aggiunto che la prima vittima è un uomo e si è detto fiducioso che un sospetto sarà presto identificato e arrestato.

sparatoria in texas 4 sparatoria in texas 5 sparatoria in texas 2