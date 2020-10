AMERICAN CIVIL WAR – NEGLI STATI UNITI DA MARZO A LUGLIO IL MERCATO DI ARMI È CRESCIUTO DEL 94% - 4 ACQUIRENTI SU 10 NON AVEVANO MAI POSSEDUTO PRIMA UN’ARMA DA FUOCO, MA TRA ANTIFA CHE SFASCIANO TUTTO E LOCKDOWN, SEMPRE PIÙ PERSONE TEMONO PER IL LORO FUTURO – BOOM ANCHE PER I NEGOZI CHE VENDONO ABBIGLIAMENTO MILITARE E MASCHERINE ANTI-GAS. SE IL 3 NOVEMBRE SI SCATENERÀ LA GUERRA CIVILE È, MEGLIO ARRIVARCI ATTREZZATI…

1 – GLI AMERICANI STANNO FRENETICAMENTE COMPRANDO EQUIPAGGIAMENTO MILITARE PER LE ELEZIONI

DAGONEWS

Da “Bloomberg Quint”

Il conflitto è ormai arrivatro nelle strade americane durante il 2020, e l’abbigliamento “tattico” è diventato di moda. Un’industria che serve sia gli agenti delle forze dell’ordine sia molte altre persone che li vogliono emulare. A meno di due settimane dall’Election Day, gli ordini stanno crescendo moltissimo.

Dallo scorso anno, il negozio Mira Safety di Austin, in Texas, ha avuto una crescita degli acquisti online di 20 volte. La gente compra di tutto, comprese maschere antigas CM-6M da da 220 dollari, resistenti ai proiettili di gomma

Fino a non molto tempo fa, un abbigliamento del genere – come se stessi andando in guerra – si vedeva solo addosso ai veterani che non erano mai tornati davvero dal Vietnam, o ai giovani arrabbiati ossessionati dalle maschere antigas e dagli stivali da combattimento al negozio di articoli militari. (Ogni città americana sembrava averne uno, e solo uno).

La svolta c’è stata con le proteste del movimento Black Lives Matter e con i lockdown legati alla pandemia di coronavirus. Adesso questo tipo di equipaggiamento si vede ovunque e su chiunque, dagli antifa agli estremisti di destra apparsi in Michigan, anche dopo gli arresti della banda che voleva rapire la governatrice Gretchen Whitmer.

In alcuni contesti suburbani e rurali, è diventato un abbigliamento quotidiano. Una catena di vendita al dettaglio chiamata 5.11 Tactical, la cui nascita si può ricondurre a un amico dei figli più grandi di Donald Trump, sta persino cercando di trasformare l'aspetto “survivalista” in un marchio nazionale alla moda. Il suo giro d’affari è aumentato di 900 milioni di dollari quest’anno e ha negozi in molti stati americani. In tutto il paese, anche le vendite di armi e munizioni sono aumentate.

Ulteriore prova che si tratti di un settore che sta maturando è che gli acquirenti si connettono nei forum online e discutono di quale sia l'attrezzatura migliore, confrontano i prezzi e si lamentando quando pensano di aver preso una sòla.

Le compagnie che vendono abbigliamento e oggetti militari stanno beneficiando di un enorme afflusso di cittadini che si uniscono a gruppi armati, alcuni legati a fazioni antigovernative o suprematiste bianche. "Abbiamo assistito a un forte aumento sin da aprile, ma sta solo diventando più grande", dice a Bloomberg Josh Ellis, proprietario di MyMilitia.com, che consente agli utenti di trovare gruppi vicini.

MyMilitia.com è pieno di post di nuovi arrivati in cerca di consigli, con lunghi forum che analizzano i pro ei contro dell'equipaggiamento tattico, con messaggi del tipo "PREPARATI PER LA GUERRA QUESTO NOVEMBRE".

2 – USA, RECORD NELLA VENDITA DI ARMI GRAZIE A COVID, TENSIONI RAZZIALI ED ELEZIONI

Ettore Livini per www.repubblica.it

La pandemia, le elezioni per la Casa Bianca e le tensioni razziali regalano un anno da incorniciare all'industria delle armi statunitense. Le vendite tra marzo e luglio - calcolano i dati della National shootings sport foundation (Nssf) - sono cresciute del 94% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I controlli di routine della Fbi sulle generalità dei nuovi acquirenti erano arrivati a settembre a quota 28,82 milioni, più di tutti quello del 2019. E il 40% dei compratori erano americani che acquistavano per la prima volta un'arma da fuoco. "Il 2020 è stato un anno straordinario sotto tutti i punti di vista - ha commentato Mark Oliva, responsabile affari pubblici della Nssf - in cui anche i cittadini più rispettosi della legge hanno sentito la necessità di essere in grado di proteggere se stessi e le loro famiglie".

L'andamento del mercato è stato condizionato moltissimo dalla cronaca degli ultimi turbolenti mesi. Il primo picco di vendite è arrivato a marzo quando Donald Trump ha proclamato lo stato d'emergenza nazionale per far fronte al Covid. Il vero boom è iniziato però a fine maggio dopo l'omicidio di George Floyd a Minneapolis. Le immagini degli scontri di piazza e l'esplosione delle tensioni razziali hanno fatto impennare di nuovo gli acquisti. Le otto settimane successive - calcola la Fbi - rientrano tutte nella classifica delle dieci settimane più ricche e redditizie per l'industria delle armi a stelle e strisce.

A condizionare la domanda, ovviamente, è stata anche la campagna per le elezioni del nuovo presidente degli Stati Uniti. L'anno del voto per la Casa Bianca è per tradizione particolarmente vivace per il settore. Quest'anno lo è ancora di più: il ticket Joe Biden-Kamala Harris ha già annunciato un giro di vite per il comparto con l'introduzione di una tassa di 200 dollari e di controlli molto più accurati per chi compra le cosiddette armi d'assalto semi-automatiche. E molte persone si sono messe in coda alle armerie per comperarsene una prima dell'arrivo delle nuove norme in caso di vittoria dei candidati democratici. A festeggiare, ovviamente, sono i grandi produttori come Smith & Wesson, Sturm Ruger e Springfields che hanno chiuso tutti gli ultimi trimestri con vendite a livelli record. I titoli della Smith & Wesson sono saliti del 130% da inizio anno, quelle di Sturm Ruger del 40%.

