AMERICAN HORROR STORY - NEL MISSOURI UNA DONNA DI 33 ANNI, CASSIDY RAINWATER, ERA SCOMPARSA MISTERIOSAMENTE AD AGOSTO: ORA SI È SCOPERTO CHE È STATA RAPITA, STRANGOLATA, LEGATA A UNA GRU E SVENTRATA - I SUOI RESTI SONO STATI TROVATI IN UN CONGELATORE E DUE UOMINI ORA SONO ACCUSATI DI OMICIDIO E DI ABBANDONO DI CADAVERE: SI TRATTA DI JAMES PHELPS, 58 ANNI, E TIMOTHY NORTON, 56 ANNI, CHE L'HANNO SORPRESA MENTRE DORMIVA…

Giampaolo Scacchi per www.blitzquotidiano.it

cassidy rainwater e i suoi aguzzini 2

Cassidy Rainwater, 33 anni, ad agosto era scomparsa misteriosamente nel Missouri. I suoi resti, come confermato dal test del DNA, ora sono stati trovati all’interno di un congelatore in un’abitazione e due uomini sono stati accusati di omicidio. La notizia dell’identificazione è stata accompagnata dalla diffusione di nuovi dettagli sulla sua morte.

cassidy rainwater

Cassidy Rainwater rapita, strangolata, legata a una gru e sventrata

Secondo le autorità, la giovane donna è stata vittima di un rapimento, strangolata, legata a una gru a cavalletto, sventrata e fatta a pezzi.

il luogo del delitto di cassidy rainwater 3

James Phelps, 58 anni, e Timothy Norton, 56 anni, sono stati accusati di omicidio e di abbandono di cadavere. In precedenza erano stati accusati di sequestro di persona e sono dietro le sbarre da metà settembre. Sul telefono di Phelps erano state trovate sette foto di Rainwater, in cui era seminuda e rinchiusa in una gabbia.

il luogo del delitto di cassidy rainwater 2

In un post su Facebook, lo sceriffo della contea di Dallas Scott Rice ha dichiarato che le foto mostrano anche il corpo di Rainwater su una gru a cavalletto – comunemente usata per la lavorazione dei cervi – dove è stata sventrata e fatta a pezzi. In seguito i resti erano stati messi in una vasca da bagno. Alcune parti del corpo della donna sono state poi trovate in un congelatore.

Come è avvenuta l’aggressione mortale

il luogo del delitto di cassidy rainwater 1

Secondo il racconto di Rice, Norton avrebbe detto agli investigatori che il 24 luglio scorso, Phelps gli aveva chiesto di aiutarlo a uccidere Rainwater che si trovava nella sua abitazione. Al momento dell’aggressione, sembra che la donna dormisse.

cassidy rainwater e i suoi aguzzini 3

Norton aveva spiegato di aver bloccato Rainwater mentre Phelps le aveva messo un sacchetto di plastica sulla testa e l’aveva strangolata. Gli agenti dello sceriffo erano stati contattati alla fine di agosto da una donna preoccupata perché da un mese non incontrava Rainwater e Phelps era stata l’ultima persona con cui era stata vista.

cassidy rainwater e i suoi aguzzini 1