13 set 2019 19:25

AMERICAN IDIOTS - I CARABINIERI HANNO TROVATO NEI TELEFONINI DEI DUE RAGAZZI ACCUSATI DELL’OMICIDIO DI CERCIELLO ALCUNE FOTO IN CUI MANEGGIANO ARMI E SONO IN POSSESSO DI DROGA - IN PARTICOLARE GABE NATALE MOSTRAVA UNA PASSIONE PER LE ARMI, CHE SEMBRAVA MANEGGIARE CON DISINVOLTURA - E LE SUE IMPRONTE SONO STATE INDIVIDUATE SU UNO DEI…