AMERICAN MEME – TUTTI I TWEET, LE FOTO E LE BATTUTE PIÙ DIVERTENTI DI TWITTER SUL CAOS AL CONGRESSO DI WASHINGTON

assalto al congresso usa by osho

DAGOSELEZIONE

BufalaNews@Labbufala

Di Maio preoccupato per l'assalto al Campidoglio: "Come sta la Raggi?". #Washington #CapitolHill #Trump

BufalaNews@Labbufala

Assalto al pirellone dei fan di #Gallera. Non si è visto nessuno. #Washington

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

assalto al congresso meme 17

Immaginate quel povero uomo di Salvini che accade quello che accade e non può scagliarsi né contro né contro Trump, né contro i suoi sostenitori, né contro i poliziotti. Altri due giorni così e va di xanax.

Lorenzo Pregliasco@lorepregliasco

Un Trump quasi irriconoscibile legge un messaggio conciliante in cui per la prima volta ammette che è finita e che ci sarà una transizione pacifica del potere a una nuova amministrazione. Nelle ultime ore devono avergli fatto capire che rischiava grosso...

assalto al congresso usa by osho 1

Lorenzo Pregliasco@lorepregliasco

Gli hanno tolto Facebook e Twitter per qualche ora e ha ammesso la sconfitta. Notevole

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Comunque deve essere dura passare dall’essere quello che ha il pulsante dell’atomica a quello che non ha più manco un account facebook. #trump

tiziana ferrario @TizianaFerrario

l assalto al congresso usa meme

Due discorsi opposti,lo stesso uomo. Ci vorrebbe un bravo medico per spiegare di cosa soffre #Trump. Intanto sono diventati 5 i morti sulla sua coscienza x i disordini che ha scatenato.Trump acknowledges there will be a new administration on Jan. 20

Vittorio Sgarbi@VittorioSgarbi

#america #censura Due società private, Facebook e Twitter (che non fanno mistero di sostenere politicamente i democratici, cioè gli avversari di Trump) che censurano un presidente americano eletto democraticamente: questo è un vero attentato alla democrazia.

ivanka e melania trump by osho

Lorena Pilati@lorypil66

A casa mia decido io chi può entrare, quindi #Zuckerberg di fatto ha deciso a chi consentire l'ingresso #Trump #CENSURA

Matteo Capponi@pirata_21

#Trump tornerà su #Facebook e scriverà: "Presidente degli Stati Uniti presso me stesso". #WashingtonDC

donald trump by pat ludo 2

Luca Bottura@bravimabasta

Che se le regole dei social per #Trump fossero applicate anche in Italia resterebbero a twittare solo Zingaretti e uno dell'Union Valdotaine è già stato detto? #8gennaio2021

Pietro Ingargiola ADI @Pierobricio@pierobricio

L'avete visto che alla fine anche @matteosalvinimi ha condannato il comportamento di #Trump? Nemmeno io.

donald trump meme

Vomerly Hills 80129@semprepiena

è bellissimo assistere alla fuga dal carrozzone Trump: - negli USA quasi ogni 24 ore si dimette un ministro, scelta patetica per provare a salvare la faccia - in Italia tutti quelli che dal 2016 in poi lo hanno idolatrato adesso fanno finta di niente Ma noi ricordiamo tutto

Il Serpe™@sempreciro

#Trump riconosce la sconfitta elettorale "È quando uno prende più voti di te".

Matteo Capponi@pirata_21

assalto al congresso meme 6

#MelaniaTrump non ha più parlato dai disordini. Sta cercando su Zara il copricapo dello sciamano. #Trump #WashingtonDC

