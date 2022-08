GLI AMERICANI CONTINUANO A SCHERZARE CON IL FUOCO – LA VISITA DELLA DELEGAZIONE DEL CONGRESSO USA A TAIWAN HA FATTO INCAZZARE DI NUOVO XI JINPING, CHE HA ANNUNCIATO NUOVE ESERCITAZIONI MILITARI, E MISURE “FORTI E POTENTI”, COME REAZIONE – IERI SERA ATTORNO ALL’ISOLA C’ERANO 5 NAVI DA GUERRA E 30 CACCIA, CON 15 JET MILITARI CHE HANNO SORVOLATO LA LINEA MEDIANA, L’AREA CUSCINETTO NON UFFICIALE CHE PECHINO HA DETTO DI AVER CANCELLATO…

john garamendi con alexander tah ray yui

(ANSA) - Il ministero della Difesa di Taiwan, nel giorno dell'annuncio di "una missione di pattugliamento e di combattimento congiunta" da parte delle forze armate cinesi in risposta alla visita a Taipei della delegazione del Congresso Usa, ha rilevato alle 17 locali (11 in Italia) 5 navi da guerra e 30 caccia, con 15 che hanno volato attraverso la linea mediana dello Stretto di Taiwan, l'area cuscinetto non ufficiale che Pechino ha detto di aver cancellato.

esercitazioni militari cinesi 5

TAIWAN: PUTIN, USA CERCANO DI 'DESTABILIZZARE' IL MONDO

(ANSA) - Washington cerca di "destabilizzare" il mondo con la visita della Speaker della Camera Usa Nancy Pelosi a Taiwan: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

TAIWAN: CINA SANZIONA ALTRI 7 IRRIDUCIBILI DELL'INDIPENDENZA

(ANSA) - Pechino ha deciso di sanzionare altri sette "irriducibili separatisti" di Taipei dopo la visita nell'isola della delegazione del Congresso Usa guidata dal senatore democratico Ed Markey, avvenuta appena 12 giorni dopo quella della speaker della Camera Nancy Pelosi.

delegazione del congresso usa a taiwan

Lo ha riferito l'agenzia ufficiale Xinhua, secondo cui l'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Comitato centrale del Partito comunista ha adottato la mossa al fine di "salvaguardare lo sviluppo pacifico delle relazioni attraverso lo Stretto di Taiwan e gli interessi immediati delle persone su entrambi i lati dello Stretto", punendo con determinazione "gli elementi irriducibili dell'indipendenza di Taiwan".

Tra le sette personalità colpite figurano Hsiao Bi-khim (ambasciatrice de facto a Washington) e politici come Koo Li-hsiung (Partito democratico progressista) e il vicepresidente del parlamento, Tsai Chi-chang: a carico loro e dei loro familiari è vietato l'ingresso in Cina, Hong Kong e Macao.

PRODUZIONE MISSILI TAIWAN

In più, alle istituzioni a loro affiliate è tra l'altro negata ogni cooperazione con organizzazioni e individui sulla terraferma. I sette si aggiungono alle tre personalità dell'isola colpite a novembre 2021, tra cui il premier Su Tseng-chang , il presidente del parlamento You Si-kun e il ministro degli Esteri Joseph Wu su cui pense una "responsabilità penale a vita". La Cina, infine, "non tollererà mai alcun tipo di attività per dividere il Paese" e non permetterà mai ad alcuna forza esterna di interferire nella sua riunificazione".

TAIWAN, ALTA TENSIONE PER LA VISITA DEI SENATORI USA. PECHINO SCATENA NUOVE ESERCITAZIONI MILITARI: “MISURE FORTI E POTENTI”

esercitazioni militari cinesi 6

Da www.lastampa.it

La visita a sorpresa a Taiwan di una delegazione di cinque membri del Congresso degli Stati Uniti ha innescato l'irritazione di Pechino, che ha lanciato nuove esercitazioni militari attorno all'isola, a meno di una settimana dalla conclusione delle imponenti manovre avviate in risposta alla visita della speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi.

LA STRATEGIA DEL PORCOSPINO - TAIWAN VS CINA

La delegazione statunitense è arrivata a Taipei nella serata di ieri (14 agosto, ndR) e oggi (ieri, ndR) è stata ricevuta dalla presidente dell'isola, Tsai Ing-wen. Taiwan ha mostrato «un incredibile autocontrollo» rispetto alle sfide provenienti dalla Cina, ha detto il capo della delegazione, il senatore democratico Ed Markey, e in questo momento corre «l'obbligo morale» di proteggersi da «qualsiasi conflitto non necessario».

caccia cinesi

La visita - a meno di due settimane dall'arrivo a Taiwan di Pelosi - è «un riflesso della duratura amicizia e degli scambi in corso tra Taiwan e gli Stati Uniti», ha commentato Tsai su Twitter, allegando immagini dell'incontro con i membri del Congresso Usa, e «facilita legami più forti e più sostanziosi tra i nostri due Paesi».

Stiamo facendo «tutto quello che possiamo», ha detto la presidente di Taiwan durante l'incontro con i delegati, «per fare in modo che il mondo sappia che Taiwan è determinata a salvaguardare la stabilità e lo status quo nello Stretto di Taiwan».

ESERCITAZIONI CINESI SULLO STRETTO DI TAIWAN

In risposta alla visita, il Comando Orientale dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese ha lanciato nuove manovre, organizzando una pattuglia di prontezza al combattimento ed esercitazioni di combattimento reali nel mare e nello spazio aereo attorno a Taiwan, come «solenne deterrente» per i «brutti scherzi politici» di Taiwan e degli Stati Uniti. Le forze del Comando Orientale, ha dichiarato il portavoce Shi Yi, «prenderanno tutte le misure necessarie per difendere risolutamente la sovranità nazionale, la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan».

esercitazioni militari cinesi 2

Le esercitazioni di oggi si sono svolte nei pressi delle isole Penghu, note anche come Pescadores, situate nello Stretto di Taiwan: un video, scandito dall'incedere marziale della colonna sonora e diffuso dal Comando Orientale dell'Epl, mostra un'inquadratura aerea dell'arcipelago. In una situazione di già forte tensione nello Stretto, Pechino ha nuovamente innalzato i toni contro la nuova missione Usa.

Ogni tentativo di «ostacolare la riunificazione finirà inevitabilmente con un fallimento», fa sapere il ministero della Difesa cinese, e Pechino, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, è pronta a mettere in campo «misure ferme e potenti» a difesa della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale.

ESERCITAZIONI CINESI SULLO STRETTO DI TAIWAN

La pressione militare della Cina sull'isola rimane forte: il ministero della Difesa di Taipei ha condannato le Forze Armate cinesi per la messa a repentaglio della sicurezza regionale con gli annunci di nuove esercitazioni militari e ha registrato, nell'aggiornamento odierno, la presenza di cinque unità navali e di trenta aerei militari cinesi nei pressi dell'isola, quindici dei quali hanno violato la linea mediana, non ufficiale ma tradizionalmente rispettata dalla Cina, che nei giorni scorsi ha, però, dichiarato di non riconoscere.

Per gli esperti cinesi citati dall'agguerrito tabloid di Pechino Global Times, è necessario sanzionare i politici statunitensi che violano il «principio dell'unica Cina» - che nell'interpretazione di Pechino comprende la sovranità della Cina su Taiwan - e le esercitazioni attorno all'isola dovrebbero diventare regolari fino alla «riunificazione» di Taiwan con la Repubblica Popolare Cinese. Gli avvertimenti di Pechino non sembrano, però, scalfire la determinazione di Taipei e di Washington nell'approfondire i legami: secondo quanto riportato oggi dai media di Taiwan, oltre alla delegazione giunta ieri, e che ha già lasciato l'isola, un altro gruppo di delegati Usa potrebbe arrivare a Taipei entro la fine del mese.

ESERCITAZIONI MILITARI CINESI A TAIWAN

"Condanniamo l'Esercito popolare di liberazione (di Pechino) per aver messo a repentaglio la pace e la sicurezza della nostra regione con gli annunci di esercitazioni militari", si legge in una nota di Taipei. La Cina, che considera Taiwan una provincia cinese ribelle da riunificare anche con l'uso della forza, se necessario, ha reso noto di aver condotto nuove esercitazioni militari intorno a Taiwan.

ESERCITAZIONI CINA TAIWAN

L'annuncio segue l'arrivo a sorpresa ieri nell'isola di una delegazione del Congresso Usa, a meno di due settimane dalla visita della speaker della Camera Nancy Pelosi, che aveva già provocato la dura risposta di Pechino.

La visita a Taiwan della delegazione del Congresso Usa guidata dal senatore Ed Markey "viola in modo flagrante il principio della 'Unica Cina' e i tre comunicati congiunti sino-americani, nonché la sovranità e l'integrità territoriale della Cina, inviando un segnale sbagliato alle forze separatiste dell'indipendenza di Taiwan ed esponendo del tutto il vero volto degli Stati Uniti come disgregatori e distruttori di pace e stabilità nello Stretto di Taiwan". Lo afferma in una nota il portavoce del ministero della Difesa cinese Wu Qian, per il quale Taiwan è "della Cina e non è consentita alcuna interferenza straniera". L'esercito cinese definisce le manovre un "deterrente".

esercitazioni militari cinesi sullo stretto di taiwan 2 esercitazioni militari cinesi sullo stretto di taiwan 6