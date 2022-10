GLI AMERICANI FANNO FINTA DI INDAGARE SUL SABOTAGGIO DEL NORD STREAM – WASHINGTON DICE DI ESSERE PRONTA A VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI ANALIZZARE CON I SONAR LE REGISTRAZIONI AUDIO DEL MOMENTO IN CUI I DUE GASDOTTI SONO STATI SABOTATI. PUTIN NON AVREBBE AVUTO MOTIVO DI DANNEGGIARE L’INFRASTRUTTURA, COSTATA MILIARDI E CHE L’HA ARRICCHITO FINO A IERI – IL CREMLINO: “SIAMO STATI ESCLUSI DALL’INCHIESTA SUL SABOTAGGIO…”

(ANSA) - La Russia è stata informata attraverso i canali diplomatici che non sarà coinvolta a indagare sul sabotaggio di Nord Stream: ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Attraverso i canali diplomatici abbiamo ricevuto l'informazione che al momento non ci sono piani per invitare la parte russa a partecipare all'indagine", ha detto.

(ANSA) - Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di offrire i loro più avanzati mezzi di lettura del suono subacqueo per analizzare le registrazioni audio del momento in cui i gasdotti del Nord Stream del Mar Baltico sono stati sabotati.

Secondo fonti della Cnn, l'elaborazione da parte della Marina Usa delle firme del sonar - termine per i suoni subacquei unici - fornite da Svezia e Danimarca potrebbe potenziare le indagini fornendo un quadro più dettagliato di ciò che si trovava nell'area al momento delle esplosioni dei tubi gasdotto e che cosa le ha causate: mentre molti Paesi hanno la capacità di elaborare i suoni subacquei, gli Stati Uniti hanno il sistema più avanzato, hanno affermano le fonti dell'emittente americana.

L'elaborazione del suono subacqueo è un elemento-chiave dell'indagine oltre a ciò che troveranno gli investigatori subacquei. Un portavoce della Marina non ha confermato che gli Stati Uniti si stanno offrendo di analizzare le registrazioni del sonar, ma ha detto che la Marina è pronta ad aiutare le indagini.

"Quello che stanno cercando (gli investigatori) sono firme note di classi di navi avversarie o firme note associate a un atto come l'apertura di una porta siluro. L'obiettivo è determinare cosa ha causato le esplosioni.

La qualità dei dati e il tipo di dati storici nel database determinerà fino a che punto possono attribuire con precisione questo evento utilizzando le firme sonar", ha spiegato Mark Montgomery, direttore senior del Center on Cyber ;;and Technology Innovation presso la Foundation for Defense of Democracies.

