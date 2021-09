LA MORALE E' CHE WASHINGTON SE NE SBATTE DELL'EUROPA - PER GLI AMERICANI L'ACCORDO USA-AUSTRALIA, CHE HA FATTO SALTARE LA COMMESSA DI SOTTOMARINI A PARIGI, DOVEVA ESSERE SIGLATO IN ASSOLUTA SEGRETEZZA PER PRENDERE IN CONTROPIEDE LA CINA: DIVERSAMENTE MACRON L'AVREBBE BOICOTTATO - DOPO LE TENSIONI GIÀ ESPLOSE PER LE MANCATE COMUNICAZIONI SUL RITIRO DALL'AFGHANISTAN, L'EUROPA HA RICEVUTO UN'ALTRA CONFERMA CHE AGLI OCCHI DI WASHINGTON NON È PIÙ COSÌ RILEVANTE…