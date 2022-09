GLI AMERICANI SE LO SONO TOLTI DALLE P-ALLEN – IL REGISTA HA ANNUNCIATO CHE GIRERÀ IL SUO ULTIMO FILM, MA NEGLI STATI UNITI NON FREGA NIENTE A NESSUNO: WOODY ALLEN È STATO TUMULATO ANNI FA QUANDO SONO BASTATE LE ACCUSE MAI PROVATE DI MOLESTIE SESSUALI ALLA FIGLIA PER MACCHIARE IRRIMEDIABILMENTE LA SUA REPUTAZIONE – MA A NON PIACERE È STATA ANCHE LA RELAZIONE CON LA FIGLIA ADOTTIVA SOON-YI: MIA FARROW TROVÒ LE FOTO DELLA RAGAZZINA NUDA NEL…

Woody Allen si ritira dal cinema e, nonostante per il resto del mondo sia un mito, con quattro premi Oscar e tre Golden Globe vinti, i grandi media americani praticamente lo ignorano.

Questa non è solo una visione distorta da giornalista, ma anche un metro di quanto effimera sia la gloria del mondo. E nel caso del regista di New York è abbondantemente passata, almeno agli occhi degli americani, non solo per le accuse di abusi verso i figli da cui non si è mai davvero risollevato, e le polemiche per il matrimonio con Soon-Yi, ma anche per la progressiva irrilevanza del suo lavoro. O magari per un misto delle due cose, che si sono inevitabilmente intrecciate e influenzate a vicenda.

Interessante è stata anche la reazione dei media statunitensi che, tranne qualche eccezione, hanno quasi ignorato la notizia. Può darsi che il ritardo sia dovuto al fatto che l'ha data a un giornale spagnolo, oppure al precedente del giugno scorso, quando in sostanza aveva già preannunciato l'intenzione di ritirarsi dalle scene durante un'intervista con Alec Baldwin, trasmessa in streaming sulla pagina Instagram dell'attore: «Molto del "thrill" di fare cinema è andato.

Quando giravo un film, andava nelle sale in tutto il Paese. Adesso viene proiettato un paio di settimane, magari quattro o sei, e poi finisce nelle piattaforme streaming o pay per view. Non è più così piacevole per me».

Può darsi che sia davvero così, e la ragione è tutta qui, ma è impossibile separare questi giudizi dall'elefante nella stanza della sua vita.

la sua vita privata ha finito per diventare più grande e ingombrante di quella artistica, oscurandola, insieme ad una produzione che negli ultimi anni non è stata comunque stellare, in un mondo cambiato non solo sul piano della tecnologia e la distribuzione.

La storia ormai la conoscono tutti. Woody aveva avuto una relazione con Mia Farrow, anche se in realtà non si erano mai sposati e non vivevano insieme. Avevano adottato insieme dei figli e messo al mondo Satchel, ora più noto come Ronan Farrow, ma nel 1992 l'attrice aveva trovato a casa di Allen foto nude di Soon-Yi, la ragazza sudcoreana che aveva adottato con André Previn.

Woody aveva ammesso di avere una relazione con lei e poi l'aveva sposata nel 1997, sostenendo che non solo non era mai stato suo padre in alcun senso della parola, ma praticamente quasi non la conosceva, prima di innamorarsi di lei. La storia era finita nelle mani degli avvocati, oltre che dei tabloid. Poi però era arrivata l'accusa di molestie sessuali da parte della figlia Dylan, e anche se Allen non è mai stato condannato, la sua reputazione è rimasta macchiata per sempre. Ci si può chiedere se sia stato giusto mescolare così la vita privata a quella artistica, ma gli americani sembrano aver già emesso il loro giudizio definitivo.

