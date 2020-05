AGLI AMERICANI TOGLIETEGLI TUTTO TRANNE GLI HAMBURGER – LA CATENA DI FAST FOOD ''WENDY'S'' HA ELIMINATO DAI SUOI MENÙ I PANINI CON LA CARNE BOVINA DOPO IL RALLENTAMENTO DELL'INDUSTRIA: IN MOLTI IMPIANTI SI SONO SVILUPPATI DEI FOCOLAI DI CORORONAVIRUS - PERSINO COSTCO, GIGANTE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE, È STATO COSTRETTO A INTRODURRE LIMITI ALLA QUANTITÀ DI CARNE CHE I CLIENTI POSSONO ACQUISTARE IN UNA SOLA VOLTA…

La catena di fast food Wendy ha tolto gli hamburger di carne dal proprio menù in alcuni stati degli Usa dopo che Costco e Kroger hanno iniziato a limitare la quantità di carne che i clienti possono acquistare in una sola volta a causa delle carenza del prodotto durante la pandemia.

I focolai di coronavirus scoppiati in alcuni impianti di produzione e confezionamento di carne hanno portato il fast food all’eliminazione dal menù degli hambuger nei ristoranti in California, Carolina del Sud e Kentucky. «Come probabilmente avete sentito, i fornitori di carne bovina di tutto il Nord America stanno affrontando dei problemi di produzione - afferma Wendy - Per questo motivo, alcune delle nostre voci del menu potrebbero mancare».

McDonald's Canada ha annunciato che inizierà a rifornirsi di carne all’estero a causa della mancanza nel Paese mentre sia McDonald's USA che Restaurant Brands International, proprietario di Burger King, hanno dichiarato di non avere problemi. Almeno al momento.

Costco, gigante della grande distribuzione statunitense, ha iniziato a limitare la quantità di carne che i clienti possono acquistare in una sola volta. Lo riporta il "New York Times". I suoi supermercati, tipicamente scelti da chi vuole acquistare all'ingrosso, venderanno i prodotti freschi di manzo, maiale e pollame con un limite di "tre articoli" per cliente.

Secondo il "Nyt" i limiti sono dovuti al rallentamento dell'industria della carne statunitense, dopo che si sono verificati diversi focolai di coronavirus negli impianti di macellazione nel Midwest. I lavoratori contagiati sarebbero centinaia.

Lunedì, Tyson Foods, uno dei maggiori produttori mondiali di carne suina, pollo e manzo, ha dichiarato di aspettarsi ulteriori "rallentamenti e inattività temporanea" ne suoi impianti a causa della pandemia.

Tyson non ha quantificato la diminuzione della produzione di carne, ma il sindacato che rappresenta i lavoratori delle fabbriche stima che la produzione di carne suina sia diminuita del 25 per cento e che la carne bovina sia diminuita del 10 per cento.

