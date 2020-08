AMICI CHE CONTANO (I SOLDI) – IL DIVERTENTE VIDEO DI AUGURI DI BILL GATES A WARREN BUFFETT CHE COMPIE 90 ANNI: SU TWITTER IL FONDATORE DI MICROSOFT HA PUBBLICATO UNA CLIP IN CUI PREPARA UNA TORTA A BASE DI OREO PER IL COMPLEANNO DELL’AMICO – “WARREN HA L’ACUTEZZA MENTALE DI UN TRENTENNE, LA RISATA MALIZIOSA DI UN BAMBINO DI 10 ANNI E LA DIETA ALIMENTARE DI UNO DI SEI…” - VIDEO

«Auguri per i tuoi 90 anni, Warren!». Sono amici da tanti anni Warren Buffett e Bill Gates. Così quest’ultimo ha pensato a una sorpresa speciale per questo traguardo così importante: il fondatore di Microsoft ha pubblicato su Twitter un video della preparazione del suo regalo per il compleanno del più importante e famoso investitore del mondo. Niente orologi, vacanze in luoghi paradisiaci o esperienze estreme. Per lui, Bill Gates ha preparato una torta con gli Oreo.

La torta di compleanno

Morbida, cremosa e dolce, c’è un perché per la scelta del dolce preparato per festeggiare l’amico. E Bill Gates lo spiega sul suo blog: «Difficile pensare che il mio carissimo amico sta entrando nella sua decima decade — scrive —. Warren ha l’acutezza mentale di un trentenne, la risata maliziosa di un bambino di 10 anni e la dieta alimentare di uno di sei.

Una volta mi ha detto che ha analizzato i dati e ha scoperto che i ragazzini hanno probabilità attuariali quindi ha deciso di mangiare come loro. Scherzava solo a metà». Le probabilità attuariali citate da Gates sono quelle che riguardando l’applicazione del calcolo delle probabilità alle assicurative. In particolare se ne parla per le assicurazioni sulla vita. Tradotto? Secondo Warren i bambini sono quelli che possono ottenere una migliore assicurazione sulla vita.

Piuttosto ovvio, ma proprio qui sta l’ironia di Mr. Microsoft, che prende in giro l’amico per le sue abitudini alimentari un po’ infantili. E prosegue: «Ecco un piccolo video di compleanno in onore delle sue preferenze dietetiche». Nel filmato i gustosi dettagli di una torta con gli Oreo, uno dei dolci preferiti dai più piccoli.

Un'amicizia in numeri

Gates poi ricorda l’amore che entrambi nutrono per i numeri e la matematica. E dunque decide di onorare l’amico con una serie di cifre, un po’ ironiche, un po’ nostalgiche: «30, gli anni che Warren ha speso dormendo nella sua vita (contando che abbia dormito 8 ore a notte). 10.649, i giorni da quando ci siamo incontrati per la prima volta, il 5 luglio 1991.

Due, i numeri di telefono a componimento veloce che ho salvati al mio ufficio, quello di Melinda e quello di Warren». E infine il suo più grande merito secondo Gates: «Incalcolabile, l’impatto che Warren ha avuto sul mondo, impegnato a ridare virtualmente tutta la sua ricchezza alla società».

La dedica

«Di tutte le cose che ho imparato da Warren — aggiunge Gates — la più importante è il significato dell’amicizia. Come disse lui stesso qualche anno fa “Ti muoverai nella direzione delle persone con cui ti associ. Quindi è importante stare con persone che sono migliori di te. Fai in modo che siano persone che ammiri e che ti piacciono”». E conclude: «Una persona che ammiro e che mi piace - questa è la descrizione perfetta di come vedo Warren. Buon compleanno amico mio».

