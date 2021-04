GLI AMICI TI DANNO SEMPRE UNA MANO (A GODERE) NEL MOMENTO DEL BISOGNO – GWYNETH PALTROW HA SPEDITO UN KIT DI SOPRAVVIVENZA A KIM KARDASHIAN DOPO IL DIVORZIO: UNA SCATOLA TARGATA “GOOP” CON UN VIBRATORE, UN LUBRIFICANTE E LA CANDELA DIVENTATA PER L’OCCASIONE “THIS SMELLS LIKE KIM’S ORGASM” – UNA TROVATA PUBBLICITARIA REALIZZATA PURE MALE VISTO CHE LA PALTROW SI È LIMITATA AD ATTACCARE UN ADESIVO POSTICCIO ALLA VECCHIA CANDELA SOLO PER POTERLA PERSONALIZZARE CON IL NOME DI KIM…

Viola Rigoli per "www.iodonna.it"

kim kardashian 2

Si chiama Kim’s smart box la scatola che Gwyneth Paltrow ha pensato di spedire a Kim Kardashian, per supportare l’amica dopo la notizia del suo divorzio da Kanye West dopo sei anni di matrimonio e, soprattutto, dieci insieme e quattro figli, North, 7, Saint, 5, Chicago, 3 e Psalm, 1 e mezzo.

Paltrow ha pensato che essendo single, l’amica avrebbe apprezzato un regalo particolare e un po’ piccante: e cosa c’è di meglio di una serie di prodotti Goop approved, pensati appositamente per superare la solitudine post divorzio e coccolarsi come si deve.

Ma cosa c’è dentro al kit?

E cosa meglio di, nell’ordine: un vibratore ergonomico con “otto modalità di vibrazione che promette di regalare un intenso piacere al pubblico femminile”, un lubrificante Sex Gel, uno spray aromatico Sandoval Love e l’immancabile candela, la famosa This Smells Like My Orgasm diventata per l’occasione This Smells Like Kim’s Orgasm.

gwyneth paltrow 1

Paltrow-Kardashian, regalo apprezzato

Un regalo molto apprezzato dalla queen dei reality, che appena ricevuto lo ha subito mostrato ai suoi 212 milioni di followers e come tutto ciò che la riguarda, è diventato virale.

«Onestamente, non sono mai stata così eccitata … per la candela», ha scritto nelle sue IG stories Kim per ringraziare l’amica del regalo. «Grazie Gwyneth, ti voglio bene Grazie Goop».

