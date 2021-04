AMMAN LEGATE – IN GIORDANIA STA SUCCEDENDO UN GRAN CASINO, DOPO CHE IL GOVERNO HA ACCUSATO IL PRINCIPE HAMZAH DI ATTENTATO ALLA SICUREZZA NAZIONALE, COLLEGAMENTI CON I SERVIZI SEGRETI STRANIERI E COMPLOTTO CONTRO IL FRATELLASTRO, IL RE ABDALLAH II – HAMZAH ORA È AI DOMICILIARI E DICE CHE NON OBBEDIRÀ AGLI ORDINI – MA LA VICENDA È SOPRATTUTTO UN INTRIGO DI FAMIGLIA: HAMZAH È NATO DAL MATRIMONIO TRA IL RE E NOOR, DI ORIGINI AMERICANE, LA QUARTA E ULTIMA MOGLIE DEL DEFUNTO HUSSEIN, MENTRE IL RE…

1 – GIORDANIA ACCUSA HAMZAH,HA ATTENTATO A SICUREZZA REGNO

(ANSA) - TEL AVIV, 04 APR - Attentato alla sicurezza nazionale e collegamenti con servizi stranieri. L'atto di accusa contro il principe Hamzah bin Hussein e i suoi alleati è stato pronunciato oggi dal vice premier giordano e ministro degli esteri, al-Safadi, in una conferenza stampa che ha fornito la versione di Amman sul sospetto complotto ordito contro re Abdallah, fratellastro del principale inquisito.

Hamzah stesso in nottata aveva denunciato in video diffusi dalla Bbc di "essere stato posto agli arresti domiciliari" e di "non essere lui responsabile del crollo della governance, della corruzione e dell'incompetenza prevalsa nel governo negli ultimi 15-20 anni che ora sta peggiorando".

"Siamo al punto in cui - ha detto - nessuno è in grado di parlare o esprimere opinioni su qualsiasi cosa senza essere vittima di bullismo, arrestato, molestato e minacciato". In soccorso del principe è scesa in campo la madre Noor (quarta e ultima moglie americana del defunto re Hussein): la regina ha definito su twitter le accuse "una malvagia calunnia".

Al-Safadi ha confermato che gli arrestati nella retata di Amman sono tra i 14 e i 16 oltre ai dignitari di corte Basem AwadAllah e Sharif Hassan bin Zaid i cui nomi sono subito circolati. Poi ha rivelato che "i servizi di sicurezza hanno monitorato una persona con collegamenti a servizi di sicurezza stranieri che comunicavano con la moglie del principe Hamzah".

Al tempo stesso - ha aggiunto - "le offrivano immediatamente un aereo per lasciare la Giordania per un paese straniero". Poi ha attaccato Hamzah i cui video hanno "distorto i fatti, invocando simpatia locale e straniera". "Le persone attorno al principe - ha insistito - comunicavano con entità che definivano se stesse 'opposizione esterna'".

A sostegno di Abdallah si sono schierate le monarchie del Golfo mentre il ministro della difesa di Israele Benny Gantz ha detto che "una forte e prospera Giordania è per noi un interesse economico e di sicurezza". Teheran ha fatto sapere di opporsi "ad ogni instabilità o interferenza straniera" ed ha accusato "il regime sionista" di Israele le cui "tracce sono sempre riconoscibili in questo tipo di crisi".

2 – PRINCIPE HAMZAH SU TWITTER, 'NON OBBEDIRÒ A ORDINI

(ANSA-AFP) - AMMAN, 05 APR - Il principe Hamzah, accusato di complotto contro il fratellastro, il re della Giordania Abdallah II, ha detto che non obbedirà agli ordini, in una registrazione audio trasmessa su Twitter nella notte tra domenica e lunedì.

"Ovviamente non obbedirò (agli ordini del capo di stato maggiore, il generale Youssef Huneiti, ndr) quando mi dice che non sono autorizzato ad uscire, a twittare, a comunicare con le persone e che mi è permesso solo vedere la mia famiglia ", dice Hamzah nella registrazione di una conversazione al telefono con un interlocutore.

3 – PRINCIPE HAMZAH SU TWITTER, 'NON VOGLIO ESCALATION'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 05 APR - In una conversazione telefonica rilanciata oggi su twitter in Giordania, il principe Hamzah - dopo aver avuto sabato un colloquio col capo di Stato maggiore, gen. Yussef Huneiti - assicura: "Non voglio fare alcunchè possa creare una escalation". Riferendosi a una serie di limitazioni che le autorità vorrebbero imporgli, replica tuttavia che non intende rispettarle "in quanto esse sono del tutto inconcepibili".

4 – GIORDANIA: UE SOSTIENE ABDALLAH II E SUO RUOLO MODERAZIONE

(ANSA) - BRUXELLES, 05 APR - "L'Unione europea segue da vicino i recenti eventi in Giordania. L'Ue e la Giordania hanno una partnership forte e solida. Continueremo a supportare la Giordania e il suo popolo. L'Ue sostiene pienamente il re Abdallah II e il suo ruolo di moderazione nella regione". Così la portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, Nabila Massrali, su Twitter. (ANSA).

5 – CHI È HAMZAH DI GIORDANIA, PRINCIPE SENZA CORONA: GLI INTRIGHI E LA CORSA AL TRONO

Davide Frattini per www.corriere.it

Pilota acrobatica, paracadutista, esploratrice (anche senza ali, in bicicletta). Basmah sta affrontando in queste ore la manovra più rischiosa, un salto nel vuoto che non si aspettava di dover affrontare quando ha deciso di lasciare il Canada e l’Ontario per sposare il principe Hamzah, l’ex erede al trono di Giordania.

GIORDANIA RE ABDALLAH RANIA

Anche lui pilota (di caccia militari), addestrato come gli altri membri della famiglia reale all’accademia britannica di Sandhurst. Sono insieme, agli arresti domiciliari. Sabato mattina il capo di stato maggiore si è presentato al palazzo e ha intimato al figlio di re Hussein e della quarta moglie Noor di non lasciare le ampie stanze e di evitare contatti con l’esterno.

Petra, l’agenzia di stampa ufficiale, ha smentito il fermo ma Hamzah è riuscito a far trapelare attraverso l’avvocato una videochiamata alla Bbc in cui spiega che gli sono state tolte le credenziali di sicurezza, bloccati Internet e le comunicazioni (non tutte a quanto pare).

abdallah con rania al matrimonio di hamzah

Denuncia «l’incompetenza e la corruzione» del sistema al potere (non fa nomi): «Gli interessi finanziari e personali sono più importanti della dignità e del futuro dei 10 milioni di giordani che vivono qui. Sono stato accusato di complotto e di cospirare con potenze straniere, è così che si diffama sempre chi decide di contestare».

GIORDANIA RE ABDALLAH II

Di fatto ripete le critiche che lo hanno portato all’isolamento in casa, come lo definisce. Di fatto sembra interpretare, in senso molto ampio, le libertà che il fratellastro re Abdallah II gli aveva accordato diciassette anni fa nella lettera con cui lo privava del titolo di principe ereditario: «Dover esercitare questo ruolo onorario ti ha ingabbiato e non ti ha permesso di prendere le piene responsabilità che sono pronto ad affidarti». Una spiegazione contraddittoria: ti cancello dalla corsa alla corona, avrai più potere.

La corsa per la corona

Nel 2009 Abdallah II ha nominato come suo successore il figlio Hussein, che allora aveva 15 anni. Con questo passo segue la tradizione del padre che gli aveva lasciato in eredità il trono (più uno zio amareggiato e vendicativo) a due settimane dalla morte per cancro nel 1999: dopo aver promesso lo scettro nel 1965 al fratello, il principe Hassan.

TWEET DELLA FARNESINA - DI MAIO IN GIORDANIA

Quattro matrimoni, 12 figli. Fratellastri e sorellastre che hanno convissuto alla corte hashemita tra gelosie e ambizioni in competizione. Abdallah II è figlio di Hussein e della seconda moglie Muna; Hamzah è nato dal matrimonio tra il re e Noor, di origini americane, la quarta e ultima moglie. Intrecci resi ancora più complessi dal sostegno (intercambiabile a seconda degli interessi) delle tribù del deserto ai differenti membri della famiglia.

