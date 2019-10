23 ott 2019 10:00

PER AMMAZZARE UNO SCARAFAGGIO, FACCIO FUORI IL VICINATO – UNO SCIROCCATO BRASILIANO HA FATTO SALTARE IN ARIA IL GIARDINO DI CASA PER UCCIDERE UNA COLONIA DI BLATTE CHE INFESTAVANO LA SUA VILLETTA - HA RIEMPITO LA TANA IN CUI SI NASCONDEVANO CON BENZINA E VELENO A BASE DI METANO E HA INNESCATO LA TRAPPOLA CON UN FIAMMIFERO: IL RISULTATO È DEVASTANTE…(VIDEO)