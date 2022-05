17 mag 2022 19:48

AMORE CRIMINALE - CONFERMATI IN APPELLO 18 ANNI DI CARCERE A CIRO RUSSO, L'UOMO CHE TRE ANNI FA TENTÒ DI UCCIDERE LA EX MOGLIE DANDOLE FUOCO, CON L'AGGIUNTA DI ALTRI 8 MESI DI DETENZIONE PER UNA VECCHIA CONDANNA PER MALTRATTAMENTI - IL 13 MARZO 2019 L'UOMO ERA EVASO DAI DOMICILIARI CHE STAVA SCONTANDO A CASA DEI GENITORI A ERCOLANO (NAPOLI) PER ANDARE A REGGIO CALABRIA DOVE VERSÒ DELLA BENZINA ADDOSSO A MARIA ANTONIETTA ROSITANI…