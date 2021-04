14 apr 2021 18:40

AMORE PERDUTO, SOLDI PURE - UNA DISPERATA ROMANA DI 38 ANNI SI ERA RIVOLTA ALLA CARTOMANTE MARY BERTILLO DI TORPIGNATTARA PER FAR TORNARE L'EX FIDANZATO, GRAZIE A UN INTRUGLIO MIRACOLOSO - NON SOLO L'ELISIR OVVIAMENTE NON HA FUNZIONATO, MA LA MAGA LE HA ESTORTO SEMPRE PIÙ DENARO (4 MILA EURO), MINACCIANDO LA DONNA - ALLA FINE LA CARTOMANTE È STATA CONDANNATA MA SE L'È CAVATA SOLO CON 4 MESI...