AMORE TOSSICO? NO, ETILICO! – VICINO BOLOGNA LA POLIZIA RITIRA LA PATENTE A UNA RAGAZZA UBRIACA, RIMASTA COINVOLTA IN UN INCIDENTE STRADALE (SENZA FERITI GRAVI), E AL FIDANZATO CHE ERA ARRIVATO A PRENDERLA DOPO LO SCONTRO, VISTO CHE ANCHE LUI ERA ALTICCIO – ALLA FINE ENTRAMBI SONO DOVUTI RIENTRARE A CASA A BORDO DEL CARRO ATTREZZI, SUL QUALE ERANO STATE CARICATE LE LORO DUE AUTO…

(ANSA) - E' finita con il ritiro della patente per entrambi, una denuncia per guida in stato di ebbrezza e una sanzione la serata di una coppia di fidanzati, dopo che la ragazza è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Castel Maggiore, nel Bolognese. Si era trattato di uno scontro fra l'auto della giovane e una moto, senza feriti gravi.

Sono intervenuti gli agenti della polizia locale Reno Galliera che, come da prassi, hanno sottoposto le persone coinvolte al controllo con etilometro, per verificare l'eventuale assunzione di alcol. La conducente dell'auto è risultata positiva, con una concentrazione di alcol nel sangue in 'fascia due' (tra 0,8 e 1,5 grammi per litro), comportamento punito penalmente dalla legge con una denuncia e il ritiro della patente.

Non potendo guidare, la ragazza ha deciso di chiamare il proprio fidanzato per farsi venire a prendere. Quando è arrivato, alla guida della propria auto, gli agenti hanno sottoposto anche lui al test che è risultato ancora una volta positivo, in 'fascia uno' (tra 0,5 e 0,8 grammi di alcol per litro di sangue). In questo caso è prevista la sanzione amministrativa di 543 euro. Ai due fidanzati è stata ritirata la patente di guida, inviata in Prefettura per la sospensione, ed entrambi sono rientrati a casa a bordo del carro attrezzi, sul quale sono state caricate le loro due auto.

