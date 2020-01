AMORI AL CAPOLINEA – KAIA GERBER E PETE DAVIDSON SI SONO LASCIATI: A DIVIDERE LA COPPIA PARE SIA STATA LA SALUTE MENTALE DEL COMICO CHE HA UN DISTURBO BORDERLINE DELLA PERSONALITÀ ED È ANDATO IN REHAB - CINDY CRAWFORD E RANDE GERBER, DOPO UN PERIODO DI AGITAZIONE, POSSONO TIRARE UN SOSPIRO DI SOLLIEVO: POCO TEMPO FA I GENITORI DI KAIA ERANO STATI AVVISTATI MENTRE…

Arianna Venegoni per "www.cosmopolitan.com"

pete davidson e kaia gerber 2

Dopo soli 3 mesi insieme, Kaia Gerber e Pete Davidson si sono lasciati. La notizia è arrivata dopo i rumors degli scorsi giorni che volevano la coppia già lontana. Per quanto il comico del Saturday Night Live, 26 anni, lo scorso anno sia saltato da una relazione all’altra (tra cui Kate Beckinsale e Margaret Qualley), con Kaia Gerber sembrava aver trovato una certa stabilità e infatti, le ragioni della rottura, non sono da ricercarsi nel suo essere tombeur de femmes.

pete davidson e kaia gerber 1

Anzi, le cause di questo allontanamento sono piuttosto serie e riguardano la salute mentale di Pete Davidson. Il ragazzo infatti, ha deciso di prendersi cura di sé dopo la diagnosi per disturbo borderline di personalità e di entrare in rehab. Per Kaia, 18 anni, questo è stato un po’ troppo da gestire, e forse, su consiglio anche dai genitori, Cindy Crowford e Rande Gerber, ha deciso di prendere le distanze da Pete.

pete davidson e kaia gerber 4

La notizia della rottura tra Kaia Gerber e Pete Davidson, arriva dopo che la modella è stata fotografata in vacanza a Miami in compagnia di amici e famigliari ma senza il fidanzato. Pete Davidson nell’ultimo periodo si è tenuto alla larga dai riflettori dopo la sua ultima apparizione al Saturday Night Live.

Proprio a fine dicembre nello spettacolo comico, Pete aveva annunciato il suo ritorno in rehab dopo la diagnosi di disturbo borderline della personalità e lui stesso ci aveva scherzato sopra: "Andrò ‘in vacanza’ ma l’assicurazione ne paga una parte e ti portano via telefono e lacci delle scarpe. Costa 100.000$ ma ho dei compagni di stanza".

cindy crawford e rande gerber 1

Questa dichiarazione è arrivata qualche giorno dopo che Cindy Crawford e il marito Rande Gerber, genitori di Kaia, erano stati visti in un’intensa discussione sotto l’appartamento della figlia a New York, dal quale era poi uscito successivamente anche Pete.

Una fonte interna a E!, in merito, aveva detto che il comico si sarebbe preso una pausa per lavorare sulla sua salute mentale e che questo non poteva aspettare, diventando la sua priorità. Questo sarebbe il secondo trattamento dopo quello del 2016 a cui l’attore si era già sottoposto.

pete davidson 1

La decisione sarebbe maturata grazie anche ai consigli dei genitori di Kaia. Sempre la fonte di E! aveva detto che Cindy e Rande stessero cercano di guidare Kaia e Pete in questo difficile momento.

pete davidson 2

La famiglia, da quando è tornata a Los Angeles, ha fatto una passo indietro da questa situazione, Kaia compresa. Vista la giovane età, capiamo benissimo come possa essere qualcosa di delicato e difficile da gestire, tanto che secondo un’altra fonte, Pete ha capito i sentimenti di Kaia ma sa che al momento lui si deve concentrare sulla sua salute mentale, per questo tra i due, non ci sono rancori.

kaia gerber e pete davidson 5

Kaia Gerber su Instagram non ha pubblicato nulla di ufficiale e non sappiamo a questo punto se sia una rottura definitiva o una pausa per il bene di entrambi, ma per ora, la storia tra Kaia e Pete Davidson è finita.

