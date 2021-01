AMORI, DOLORI E CRAC DI TOMMASO BUTI, L’IMPRENDITORE PLAYBOY GRAZIATO DA TRUMP (FORSE IN RICORDO DEI GAUDENTI ANNI ’90…) – I FLIRT CON RUSIC, ARCURI, MARTINA STELLA, ANNA FALCHI, LUISA CORNA. L’ULTIMO CON CLAUDIA GALANTI, IL PIÙ TRAVOLGENTE NEL 2005 CON BEATRICE BORROMEO CHE SPIEGÒ: “AVEVA LA TENDENZA A LASCIARMI E A TORNARE. UN GIORNO GLI HO DETTO…” - AMICO DI FLAVIO BRIATORE, NEL 2019 AL BILLIONAIRE DI RIAD, CENAVA CON MATTEO RENZI E RICCHI SAUDITI. HA TENTATO NUOVE IMPRESE, PERÒ NON GLI È ANDATA BENE…

Giovanna Cavalli per il "Corriere della Sera"

Prima di lasciare la Casa Bianca, Donald Trump ha graziato anche lui, forse in ricordo dei gaudenti anni Novanta, quando al Fashion Café di New York rimediavi un tavolo solo se eri oltraggiosamente ricco&famoso.

E quindi c' è pure Tommaso Buti, 54 anni, imprenditore trattino playboy - più fortunato nella seconda che nella prima attività - tra quei 73 a cui il presidente uscente ha concesso il perdono totale negli ultimi istanti di mandato.

Fiorentino, brizzolato, sposato (e divorziato) con l' ex miss Universo Daniela Pestova, un figlio, Yannick Fausto, oggi direttore di LuisaviaRoma, Buti divenne famoso nel 1995, quando lanciò la catena di ristoranti glam (da New Orleans a Londra a Mexico City), coccolato da Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Christy Turlington e finanziato da miliardari anonimi con domicilio caraibico. Avventura ingloriosamente terminata in solitaria bancarotta: fu arrestato in Italia a fine 2000, su richiesta della magistratura di New York per riciclaggio e truffa aggravata.

Capitolo chiuso, almeno quello. Spiega il suo avvocato, Valeria Calafiore Healy: «La grazia di Trump, che riguarda reati per i quali Buti fu già processato in Italia e prosciolto nel 2007, lo libera dall' ingiustizia di dover subire un secondo processo». Nel frattempo Tommy - così lo vezzeggia il jet set -solcava il mare di Sardegna sul veliero - preso in affitto - collezionando flirt fotogenici con Rita Rusic, Manuela Arcuri, Martina Stella, Anna Falchi, Luisa Corna. L' ultimo nel 2015, con Claudia Galanti, che lasciò l' ex Arnaud Mimran, altrettanto indaffarato con la giustizia. Il più travolgente nel 2005 con Beatrice Borromeo che spiegò: «Aveva la tendenza a lasciarmi e a tornare. Un giorno gli ho detto: tu per i fatti tuoi, io per i miei».

Amico di Flavio Briatore, nel novembre 2019 al Billionaire di Riad, cenava con Matteo Renzi e ricchi sauditi. Ha tentato nuove imprese, però non gli è andata bene, né con gli orologi di lusso né con «Nove», vippissimo ristorante di Firenze, altri fallimenti, altre condanne, nessuna grazia.

