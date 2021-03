24 mar 2021 12:10

AN INFLUENCER IS BORN – A MENO DI 24 ORE DALLA NASCITA, LA BABY FERRAGNEZ PESA GIÀ DUE MILIONI DI LIKE: FEDEZ E CHIARA FERRAGNI, COME NEL PIÙ PREVEDIBILE DEI COPIONI, HANNO SUBITO CONDIVISO CON I FAN IL FACCINO DELLA PICCOLA VITTORIA, IL PAPÀ CHE FRIGNA PER LA COMMOZIONE E LA MAMMA CHE ALLATTA LA PICCOLINA – TUTTE SCENE DI INTIMA E TENERISSIMA MATERNITÀ DATE IN PASTO AL WEB. MA DAVVERO QUALCUNO SI ASPETTAVA UN PLOT DIVERSO? - VIDEO