17 lug 2020 18:50

ANACONDA A SPASSO - A SIRACUSA I PASSANTI VANNO IN TILT PER L’EXTRACOMUNITARIO COMPLETAMENTE NUDO A PASSEGGIO PER VIA NAZIONALE CON IL RETTILE IN VISTA (VIDEO) – ESPLODE LA RIVOLTA DEI RESIDENTI: “SIAMO INCREDULI. QUESTE NON SONO SCENE DA POSTO CIVILE E NON CI APPARTENGONO. NON SE NE PUÒ DAVVERO PIÙ” – I MIGRANTI DELLA BARACCOPOLI: “ABBIAMO PAURA, CI HANNO DETTO CHE VOGLIONO DARE A FUOCO AL CAMPO”