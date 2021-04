ANARCHY IN THE UK - LA RIVOLTA DEI TIFOSI INGLESI FERMA LA SUPERLEGA – LE PROTESTE DEI SUPPORTER DI CHELSEA, ARSENAL LIVERPOOL, TOTTENHAM, MANCHESTER UNITED E CITY DAVANTI AGLI STADI: MAGLIETTE E STRISCIONI ABBANDONATI – IL PROPRIETARIO DEL LIVERPOOL JOHN W. HENRY PUBBLICA UN VIDEO DOVE CHIEDE SCUSA AI TIFOSI - BORIS JOHNSON: ''QUESTO È IL RISULTATO GIUSTO PER I TIFOSI, I CLUB E LE COMUNITÀ DI TUTTO IL PAESE'' - VIDEO

DAGOTRADUZIONE DA www.theguardian.com

proteste tifosi chelsea

I sostenitori dei club inglesi che si uniranno alla Super League europea hanno reso nota la loro opposizione al controverso progetto, con i tifosi del Chelsea che hanno protestato fuori dallo Stamford Bridge prima della partita casalinga del club contro il Brighton.

Il Chelsea Supporters 'Trust ha denunciato la scissione proposta come il "tradimento finale" e "imperdonabile". Con sentimenti simili echeggiati dai gruppi di fan nei cosiddetti "Rich Six" d’Inghilterra, forse non sorprende che Manchester City e Chelsea stiano avendo dei ripensamenti sull’abbandono della Champions League per la nuova competizione ampiamente condannata.

proteste tifosi chelsea 2

I tifosi del Chelsea si sono riuniti fuori Stamford Bridge con cartelli che esprimevano opposizione alla Super League e che esortavano il proprietario Roman Abramovich a "fare la cosa giusta".

Una parte fondamentale della pressione a Stamford Bridge viene esercitata dal Chelsea Supporters Trust. "I nostri membri e tifosi in tutto il mondo hanno subito il tradimento finale", ha detto in una nota. “Questa è una decisione avida per riempire le tasche di chi è al vertice ed è stata presa senza considerare i tifosi, la nostra storia, il nostro futuro o il futuro del calcio in questo paese.

squadre lasciano super league

“È probabile che questa proposta non verrà mai realizzata, tuttavia, la dice lunga sul fatto che il Chelsea sia pronto a rischiare la propria esistenza in Premier League e FA Cup. Questo è imperdonabile. Quando è troppo è troppo."

L' Arsenal Supporters' Trust la pensa in modo simile:"Questo rappresenta la morte di tutto ciò che il calcio dovrebbe rappresentare", hanno detto in un comunicato, sottolineando la minaccia alla meritocrazia rappresentata dalla ESL. “Come tifosi, vogliamo vedere l'Arsenal giocare in competizioni in base al merito sportivo e l'equilibrio competitivo. Faremo tutto il possibile per opporci a questo ".

proteste emirates stadium arsenal

Questi sentimenti sono stati rispecchiati dal gruppo dei tifosi del Liverpool ‘’Spirit of Shankly’’: "Imbarazzante", è stata la loro sintesi quando i funzionari del club hanno rimosso gli striscioni di protesta dai recinti di Anfield. “In qualità di rappresentanti dei tifosi siamo sconvolti e ci opponiamo completamente a questa decisione. L'FSG [Fenway Sports Group] ha ignorato i fan nella loro implacabile e avida ricerca del denaro. Il calcio è nostro, non loro. La squadra di calcio è nostra, non loro. "

proteste anfield liverpool

In un gesto simbolico che sarà sicuramente ripreso dalle telecamere del giorno della partita, altri gruppi di tifosi del Liverpool, tra cui ‘’Spion Kop 1906’’, hanno detto che ritireranno le bandiere che hanno adornato la Kop in assenza di fan a causa della pandemia:"Noi, insieme ad altri gruppi, rimuoveremo le nostre bandiere dalla Kop", ha twittato Spion Kop 1906. "Riteniamo di non poter più dare il nostro sostegno a un club che pone l'avidità finanziaria al di sopra dell'integrità del gioco".

proteste manchester city 2

Il club dei tifosi ufficiali del Manchester City è stato altrettanto schietto. "Questa nuova competizione proposta non ha alcun valore sportivo e sembrerebbe essere motivata dall'avidità", ha detto. “Questi proprietari, indipendentemente da dove vengono, pensano che il calcio appartenga a loro; non è vero, appartiene a noi - i tifosi - indipendentemente dalla squadra che tifiamo ".

proteste manchester united

Per una volta, la metà rossa del Manchester sembra in pieno accordo con la metà blu. "Una 'Super' League basata su un circuito chiuso di ricchi club auto selezionati va contro tutto ciò che il calcio e il Manchester United dovrebbe rappresentare", ha detto il Manchester United Supporters Trust. "Esortiamo tutte le persone coinvolte nella proposta, compreso il Manchester United, a ritirarsi immediatamente".

Il Tottenham Hotspur Supporters 'Trust ha trasmesso lo stesso messaggio ai proprietari del club, Enic (English National Investment Company). "Chiediamo a Enic, i custodi temporanei del nostro club, di prendere le distanze da qualsiasi gruppo ribelle", ha detto. "E considerare appieno le conseguenze prima di prendere decisioni che cambierebbero radicalmente il corso della storia del Tottenham Hotspur per sempre".

DA www.sport.sky.it

superlega protesta il calcio è dei tifosi

Le sei inglesi si sono ritirate dalla Superlega. A quarantotto ore di distanza dalla nascita, con nuovi comunicati ufficiali arrivati intorno alla mezzanotte tra martedì e mercoledì (dopo le 10 di sera italiane il City e verso le 2 di notte il Chelsea) tutte le "big six" del calcio britannico hanno annunciato di aver avviato le procedure per ritirarsi dalla neonata Superlega.

I gunners - nel tweet ufficiale - avevano aggiunto: "Abbiamo fatto un errore, ci scusiamo per questo".

il messaggio di scusa del presidente del liverpool

E anche il Liverpool ha deciso di rilasciare un lungo messaggio ai tifosi nelle parole del proprietario John W Henry: "Voglio scusarmi con tutti i tifosi del Liverpool per il disagio che ho causato nelle ultime 48 ore. Va da sé, ma va detto che il progetto presentato non sarebbe mai durato senza il supporto dei fan - sono le sue parole nel videomessaggio postato sui canali social -. Nessuno la pensava diversamente in Inghilterra. In queste 48 ore sei stato molto chiaro - dice rivolgendosi direttamente ad ogni singolo tifoso - che tutto questo non sarebbe stato in piedi. Ti abbiamo sentito. Ti ho sentito.

proteste liverpool

Voglio scusarmi con Jürgen (Klopp, ndr), Billy (Hogan, l'amministratore delegato del club, ndr), i giocatori e tutti coloro che lavorano così duramente al Liverpool per rendere orgogliosi i nostri fan. Non hanno assolutamente alcuna responsabilità". E ancora: "Da dieci anni sogniamo quello che tu sognavi. E spero che capirai che anche quando commettiamo errori, stiamo cercando di lavorare nel migliore interesse del tuo club. In questo sforzo ti ho deluso. Ancora una volta, mi dispiace e solo io sono responsabile della negatività inutile portata avanti negli ultimi due giorni. Questo mostra il potere che oggi hanno, e giustamente continueranno ad avere, i tifosi".

tifosi del liverpool contro la superlega

Poi conclude: "Se c'è una cosa che questa orribile pandemia ha mostrato chiaramente, è quanto siano cruciali i tifosi per il nostro sport e per ogni sport. È importante che la famiglia calcistica del Liverpool rimanga intatta. Posso prometterti che farò tutto il possibile per promuoverlo".

il tweet di boris johnson

Boris Johnson: "Risultato giusto per i tifosi"

Inglesi out. E anche il premier britannico - che già all'inizio della nascita della Superlega si era espresso contrario al progetto ("Superlega molto dannosa per il calcio, pronti a collaborare con le autorità del calcio perché questo piano non si avveri") - ha commentato la scelta dei club inglesi: "Accolgo con favore l'annuncio di ieri sera - ha scritto su Twitter Boris Johnson -. Questo è il risultato giusto per i tifosi, i club e le comunità di tutto il paese. Dobbiamo continuare a proteggere il nostro amato gioco nazionale".

proteste manchester city 3

Il racconto della serata di martedì

I sei club inglesi hanno deciso tutti di sfilarsi dalla Superlega: è successo nella tarda serata di martedì. Il Manchester City era stato il primo a comunicarlo ufficialmente, con una nota sui propri canali verso le 22.30 ora italiana. Ceferin aveva immediatamente commentato: "Un piacere poter riaccogliere il City".

PROTESTE MANCHESTER CITY

Sky Sports UK aveva già rilanciato la forte intenzione anche del ritiro da parte del Chelsea. Cinque minuti prima della mezzanotte escono quasi contemporaneamente i comunicati di Arsenal, Manchester United, Liverpool e Tottenham. Il Chelsea arriva verso le 2 di notte (sempre ora italiana). Tutte le inglesi sono out. E dunque ecco anche il messaggio della stessa Superlega: "Siamo convinti che la nostra proposta sia pienamente allineata alla legge e ai regolamenti europei. Date le circostanze attuali, riconsidereremo i passaggi più appropriati per rimodellare il progetto".

proteste tifosi chelsea 3

Le reazioni che hanno portato alla decisione: dai tifosi agli allenatori

Una giornata intensa quella di martedì. Conclusasi coi comunicati e costellata di messaggi. Di segnali. In campo, in Premier, c'era solo il Chelsea, nel match casalingo contro il Brighton. Tanti tifosi si sono riuniti fuori da Stamford Bridge per protestare contro l'iniziativa della Superlega, tra striscioni e cori. Fino al paradosso: la squadra di Tuchel pareggia (0-0) ma loro esultano. Si alza un boato: è quando inizia a diffondersi la notizia che proprio i blues (oltre al City) avrebbero deciso di abbandonare la nuova competizione. Come accadrà.

proteste tifosi chelsea 4

Della coppa ne aveva parlato anche Tuchel nel pre match: "Posso dire che noi abbiamo lottato e dato tutto per raggiungere la semifinale di Champions League e la finale di FA Cup, tornei storici che fanno parte della storia del calcio". Nel pomeriggio non era stato da meno Pep Guardiola, in conferenza: "Non è sport quando non esiste la relazione tra lo sforzo e il successo. Non è sport se non importa che hai perso".

comunicato jordan henderson liverpool

I giocatori del Liverpool già schierati: "Non ci piace"

Non solo allenatori (lunedì lo stesso Klopp aveva detto: "Non siamo stati coinvolti in questo progetto, né io né i giocatori. Mi piace l’aspetto competitivo, mi piace l’idea che il West Ham possa arrivare quarto in Premier e andare in Champions"). Anche i giocatori avevano preso una posizione. Poi determinante nella decisione. Il capitano Jordan Henderson aveva riunito i compagni e poi pubblicato un breve ma incisivo messaggio sui social: "Non vogliamo che succeda, il nostro impegno per questo club e per i suoi tifosi è incondizionato". Firmato da tutta la squadra.

proteste tifosi chelsea 6 proteste tottenham proteste tifosi chelsea 5 proteste tifosi chelsea 7 proteste tifosi chelsea 9 tifosi chelsea fuori stamford bridge tifosi juventus striscione proteste tifosi chelsea 10 proteste chelsea proteste tottenham 2 PROTESTE CHELSEA 2

tifosi chelsea fuori stamford bridge proteste tifosi chelsea 8