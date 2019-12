ANASTASIYA SE NE INVENTA UN’ALTRA: “C’ERA UNA MOTO RUBATA DA PAGARE” – LA FIDANZATA DI LUCA SACCHI, IL RAGAZZO UCCISO A ROMA, TIRA IN BALLO ANCORA PRINCI: "MI HA CONSEGNATO UN SACCHETTO PER IL PANE, DICENDOMI CHE C’ERANO DEI SOLDI DESTINATI A UN AMICO CON CUI AVEVA APPUNTAMENTO PER UN “IMPICCIO” CON LE MOTO E CHIEDENDOMI DI…” - IL GIP RESPINGE LA RICHIESTA DI RIGETTO DELL'OBBLIGO DI FIRMA PRESENTATA DALLA GIOVANE: “NASTJA NON È CREDIBILE”

Michela Allegri per il Messaggero

La versione di Anastasia Kylemnyk sulle circostanze che hanno portato alla morte del suo fidanzato Luca Sacchi non è credibile. Di più: per il gip Costantino De Robbio è «lacunosa, inverosimile e in più punti scarsamente plausibile». Per questo motivo, il giudice ha rigettato la richiesta della difesa della ragazza che, dopo l' interrogatorio di garanzia dello scorso 4 dicembre, aveva chiesto che le venisse revocata la misura cautelare dell' obbligo di firma. Anastasia è indagata per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, insieme all' amico di Luca, Giovanni Princi, che si trova in carcere.

Dalle indagini dei carabinieri, coordinate dalla pm Nadia Plastina, è emerso che la ragazza avrebbe preso parte alla trattativa per la compravendita di 15 chili di marijuana.

Il gruppo composto da Princi, Anastasia e Sacchi aveva a disposizione 70mila euro da investire. E Princi si era rivolto ai pusher di San Basilio Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, poi arrestati per omicidio.

L' appuntamento per lo scambio era il 23 ottobre davanti al pub John Cabot, nel quartiere Appio Latino. Quando Del Grosso aveva saputo che i ragazzi avevano i soldi, aveva contattato il suo fornitore, Marcello De Propris - pure lui in carcere per omicidio -, si era fatto prestare la pistola del padre, Armando, e si era presentato all' incontro. Lì, aveva sparato a Sacchi. Poi, aveva preso lo zaino di Anastasia, pieno di banconote, ed era fuggito.

LA PISTOLA Ieri c' è stata anche un' altra svolta nelle indagini: è stata notificata una nuova ordinanza di arresto ad Armando De Propris - giù detenuto per droga - per porto abusivo di arma: la pistola usata per l' omicidio.

Anastasia ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento in questioni di droga. Ha raccontato al gip che era stato Princi a consegnarle il denaro dicendole di nasconderlo nello zaino.

Ha detto di non sapere che si trattasse di 70mila euro e che il ragazzo le aveva dato una busta di carta che lei non aveva aperto. Ma il gip ha sottolineato che era stata proprio lei a mostrare lo zaino ai pusher.

La venticinquenne ha replicato che Princi le aveva detto di tenere i soldi in attesa di un amico con cui doveva fare «un impiccio con le moto: avrebbe dovuto acquistare una motocicletta di provenienza illecita», sottolinea il giudice.

La ragazza ha inoltre detto che Princi le aveva chiesto le chiavi della sua auto «per metterci il denaro». Una versione che non torna, per il gip Costantino De Robbio.

La ragazza ha anche specificato che si trattava di una busta piccola, mentre dalle indagini è emerso che «il denaro era talmente vistoso da avere impressionato Del Grosso», tanto da spingerlo a modificare il piano originario perché «gli era partita la brocca» e voleva i soldi.

