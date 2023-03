ANCHE L'ONU HA IL SUO TALLONE D'ACHILLE - IL CANTANTE MULTIGENDER ACHILLE LAURO HA TENUTO UN DISCORSO ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE A NEW YORK (MA LA NOTIZIA È CHE E' ANCORA A PIEDE LIBERO!) – ACHILLE LAURO HA PARLATO AI RAGAZZI CHE SIMULAVANO I LAVORI DEI DIPLOMATICI MA, NON AVENDO MOLTO DA DIRE SUGLI EQUILIBRI GEPOLITICI MONDIALI, HA RIPIEGATO DICENDO LE SOLITE FRASI FATTE COME “SEGUITE I VOSTRI SOGNI” - VIDEO!

"Ieri ho tenuto un discorso al Palazzo di Vetro di New York nell'Aula dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ho testimoniato al 'Global Citizens Model United Nations' un progetto che raccoglie studenti da tutto il mondo nelle sedi Onu".

Achille Lauro racconta sui suoi social l'esperienza alle Nazioni Unite, dove è stato invitato a parlare del suo progetto che lo ha portato nelle scuole a incontrare gli studenti e a confrontarsi con loro sul loro futuro.

“E’ stato un grande onore per me varcare la soglia del Palazzo di Vetro dell’Onu, un luogo così importante e simbolico per la pace e le relazioni internazionali e poter parlare di musica come forma d’arte che unisce i popoli di fronte a studenti provenienti da tutto il mondo - ha esordito Achille Lauro -. […]".

Il Global Citizens Model United Nations (Gcmun), in corso a New York per tutto il mese di marzo, è l’evento durante il quale è possibile scoprire come funzionano le dinamiche dell’Onu, attraverso simulazioni di progetti reali organizzata da United Network Europa, con la partecipazione di oltre 5 mila studenti provenienti da tutto il mondo.

Per la prima volta quest’anno è stato dato spazio al side event 'Gcmun Talks' The Arts for Global Citizenship #AgcNewYork23, un format inedito che domenica al Palazzo di Vetro ha coinvolto Achille Lauro per pensare e praticare insieme ai giovani l’educazione alla cittadinanza globale attraverso i diversi linguaggi dell’arte. […]

