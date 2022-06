ANCHE IN AMERICA HANNO CAPITO CHE I LAVORATORI SENZA DIRITTI PRIMA O POI SI RIBELLANO - CROLLA UNA DELLE SINGOLARITÀ DEL MERCATO DEL LAVORO STATUNITENSE, CIOÈ L'ASSENZA (O QUASI) DEI SINDACATI NELLE IMPRESE: DOPO AMAZON E STARBUCKS, ORA È IL TURNO DI APPLE - SI TRATTA DEL PRIMO SINDACATO PER IL GIGANTE TECNOLOGICO, CHE FINORA HA TENTATO DI SCORAGGIARE I DIPENDENTI: DEI 110 ADDETTI DELLA FILIALE DI TOWSON, NEL MARYLAND, 65 HANNO VOTATO A FAVORE E 33 CONTRO...

R.E. per “La Stampa”

SINDACATI IN APPLE 2

Crolla una delle singolarità del mercato del lavoro statunitense, ovvero l'assenza (o quasi) dei sindacati nelle imprese. Dopo Amazon e Starbucks, ora è il turno di Apple. La maggioranza dei dipendenti della filiale di Towson, nel Maryland, ha approvato la formazione di una organizzazione interna che rappresenti i lavoratori, con un voto di 2 a 1.

Si tratta del primo sindacato per il gigante tecnologico, che finora ha tentato di scoraggiare i dipendenti. Dei 110 addetti della filiale, 65 hanno votato a favore e 33 contro, secondo un conteggio in diretta trasmesso sabato scorso. Altre iniziative sono attese, complice la nuova sensibilità nata dopo lo scoppio della pandemia.

SINDACATI IN APPLE 3

La tendenza è precisa. Nel caso del colosso di Cupertino guidato da Tim Cook il voto è stato promosso dal gruppo di dipendenti chiamato AppleCORE (Coalition of Apple Retail Employees), che chiede di decidere su stipendi, orari e misure di sicurezza.

L'affermazione segue quella di aprile della sede di New York di Amazon, anche se l'azienda aveva cercato a sua volta - senza successo - di contrastare gli sforzi dei lavoratori per organizzarsi. Il direttore della distribuzione e delle risorse umane di Apple, Deirdre O'Brien, aveva visitato il negozio nello scorso maggio per rivolgersi ai dipendenti.

SINDACATI IN APPLE 1

«È un vostro diritto aderire a un sindacato, ma è anche un vostro diritto non aderire», aveva detto rivolgendosi ai lavoratori. Il gruppo californiano, contattato dall'Associated Press, ha rifiutato di commentare. I sindacati hanno ottenuto negli ultimi mesi diverse vittorie simboliche negli Stati Uniti, a cominciare dall'esplicito sostegno del presidente Joe Biden.