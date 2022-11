ANCHE GLI ANIMALI SONO DISPOSTI A TUTTO PUR DI SCOPARE - MILIONI DI GRANCHI ROSSI HANNO INVASO LE STRADE DELL'ISOLA DI NATALE, IN AUSTRALIA, PER LA LORO MIGRAZIONE ANNUALE - PER CONSENTIRE AI CROSTACEI DI ARRIVARE SANI E SALVI AL MARE, DOVE SI ACCOPPIERANNO E DOVE LE FEMMINE DEPORRANNO LE UOVA, LE STRADE SONO STATE CHIUSE - VIDEO

Da www.rainews.it

I granchi rossi invadono strade e campagne per la migrazione annuale verso il mare

E' cominciata la migrazione degli enormi crostacei sull'Isola di Natale (Christmas Island) in Australia: strade chiuse per consentire a milioni di granchi di arrivare sani e salvi al mare, dove si accoppieranno e le femmine deporranno le uova

Le immagini girate da Parks Australia mostrano migliaia di enormi granchi rossi attraversare strade e ponti, senza badare ad altri animali e passanti. Sono milioni i crostacei che in questo periodo emergono dalle foreste nel centro dell'isola per riversarsi in mare dove ogni femmina, dopo l'accoppiamento, deporrà fino a 100mila uova prima di cominciare il viaggio di ritorno verso la giungla.

